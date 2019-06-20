【章瑩穎案】疑犯住所有多處受害者DNA　其女友為FBI錄下重要證供

備受矚目的「章瑩穎案」的審訊進入第6天，根據法醫的說法，警方在疑犯基斯騰森（Brendt Christensen）公寓住所發現了多處屬於章瑩穎的DNA。 而另一位重要證人──疑犯的女友亦出庭作供，她承認為FBI錄下與疑犯的對話，其中有錄音更錄下了疑犯描述殺害章瑩穎的過程。

法醫證實疑犯住所有多處章瑩疑的DNA。（網上圖片）

據當地媒體WTTW電視台報道，審訊進入第6日，一名FBI法醫出庭作證，透露警方在被告住所的床墊、棒球棍和地毯上的血跡，都發現了多處來自章瑩穎的DNA，確認章瑩穎曾出現在公寓內。

疑犯的女友亦被安排出庭作證，她說自己於2017年4月在約會網站上與疑犯相識，之後兩人約會並成為情侶。6月9日，在章瑩穎失蹤當天，疑犯發短信問她：「你今天過得怎麼樣？我筋疲力盡。」

6月15日，在章瑩穎失蹤一周後，FBI特工與她接觸。他們告訴她關於基斯騰森可能涉及到失蹤案，並希望她能協助調查。警方向她提供了兩個類似於咖啡杯和便利貼的錄音設備，以記錄他們之間的談話，她同意了警方的要求。

疑犯基斯騰森如果罪名成立或面臨死刑。（網上圖片）

疑犯對被調查感興奮

此後，該女友為FBI錄制了9段錄音。其中幾段錄音的片段於周三在法庭上播放。基斯騰森描述了他的「偏執幻想」，以及談到FBI正在跟蹤他，並竊聽了他的公寓。隨後，基斯騰森開始越來越多地談論聯邦調查員對他的詢問。女友形容基斯騰森似乎對FBI對他的調查感到興奮和有趣。該女友又指基斯騰森在章瑩穎失蹤之前的一次談話，曾平靜地談到他「能夠殺死某人並得以逃脫」，女友描述當時他說話時「有點興奮」。

6月20日，也即是章瑩穎失蹤後的第11天，基斯騰森告訴女友，如果FBI再次對他進行詢問，他就會「保持沉默的權利」，以避免說出對自己不利的話。6月29日，在參加完章瑩穎守夜活動回家途中，基斯騰森對女友描述了自己殺害章瑩穎的過程。女友當晚將錄音轉交給警方，第二天警方即拘捕了疑犯。

在女友作證期間，疑犯基斯騰森一直避免了與她的眼神接觸。控辯雙方預計所有證人將在本周末完成作證，並在下周一發表結案陳詞。基斯騰森因涉嫌綁架導致死亡而被聯邦法院起訴，如果罪名成立，或將面臨死刑判決。

（澎湃新聞）