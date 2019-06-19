【章瑩穎案】嫌犯公寓及物證照片曝光　警犬在浴室嗅到遺骸氣味

當地時間18日，中國訪問學者章瑩穎被綁架殺害一案進入第五天庭審。美國聯邦調查局（FBI）人員出庭時透露，警犬在被告浴室水槽嗅到人體遺骸味。

被告公寓的客廳。（網絡圖片）

美國《世界日報》18日消息稱，FBI探員出庭時指出了在被告公寓臥房、客廳發現疑似血跡的具體位置。與此同時，檢方在法官的同意下，公佈了被告行兇的公寓內部及證物照片。

FBI探員塞科姆（Doug Seccombe）、科比特（Courtney Corbett）18日作證時說，2017年7月1日上午7時到傍晚5時30分期間，他們均到被告公寓進行搜證，利用發光劑的探測反應器，分別在被告客廳、走道及臥室發現疑似血跡的螢光反應。

FBI鑒識專家馬蓋爾（Michael Maguire）在法庭上，逐一說明在被告公寓出現螢光反應的位置，其中包括在臥室床邊的牆壁發現手印，以及臥室床墊及地毯下有疑似血跡等。他說，這些發現後來均被送去檢測。

馬蓋爾還提到，在被告駕駛車輛的副駕駛座上，也測出大量螢光反應，因此判斷，被告曾大肆清洗過車輛。

被告公寓上疑似發現血跡。（網絡圖片）

另據《美國中文網》消息，18日的庭審中，檢方還首次公佈了問詢錄影。詢發生在2017年6月15日早晨，也就是調查人員剛剛追查到章瑩穎失蹤前所上車輛的資訊後不久。

伊州大學警探埃里克·斯帝沃森和FBI探員安東尼·曼迦納羅對基斯滕森進行了問詢。

在55分鐘問詢的前10分鐘，基斯滕森告訴調查人員，在章瑩穎的失蹤當天，他在睡覺和玩電子遊戲。但不久後，他就改變了說法。「也許我把日期搞錯了。」基斯滕森告訴調查人員，「我確實載了一個女孩。」

埃裡克·斯帝沃森和FBI探員安東尼·曼迦納羅對基斯滕森進行了問詢。（網絡圖片）

在作證時，斯帝沃森證實了基斯滕森當時的緊張狀態，並說他在改變說法時開始「過度換氣」。「你為什麼要欺騙FBI？」一名調查人員在錄影問詢中說。「我混淆了日期」，基斯滕森回答道。

針對6月9日章瑩穎失蹤當天監控錄影裡所出現的黑色轎車，基斯滕森並未承認是自己所有，但在接受問詢時，他承認曾搭載一名年輕亞洲女性，並且與章瑩穎的描述相符。

基斯滕森告訴調查人員，在她上車後不久，他就讓章瑩穎在「住宅區」下車。但他很艱難地解釋出下車的地方，並且無法向調查人員提供準確的位置。

（澎湃新聞）