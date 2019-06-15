【章瑩穎案】疑犯描述殺人過程錄音曝光：她反抗猛烈，非常英勇

備受矚目的「章瑩穎案」近日在美國開庭。被告基斯騰森（Brendt Christensen）承認殺害了章瑩穎，並稱其在死前遭受強姦和折磨。惟辯方仍將為基斯騰森做無罪辯護。 當地時間周五（14日），案件庭審進入第三天。檢方在當天首次播放了基斯騰森對女友描述他是如何殺害了章瑩穎的錄音。在錄音中，基斯騰森談到綁架殺害章瑩穎的細節，極其殘暴，非常血腥，也描述了章瑩穎所做的殊死搏鬥和掙扎。

照片右上角顯示，2017年6月29日章瑩穎守夜祈禱會當天基斯騰森和女友在現場。（網絡圖片）

疑犯：章瑩穎是一個「英雄」

據《澎湃新聞》報道，在現場旁聽了庭審全過程的當地華人轉述稱，在錄音中，基斯騰森在2017年6月29號參加章瑩穎守夜祈禱會時，向女友承認了自己殺害了章瑩穎，並且反復對女友炫耀，「你一定會記得這個晚上，有這麼多人來了。他們來這裏是因為『我』。」

在當晚回家後，基斯騰森向女友袒露了更多內容，「今晚所有來的人都希望她能夠平安回家，但是他們不知道她（已經死了）。我是唯一知道的。她非常『英勇』。」

接下去，基斯騰森詳細描述了自己如何綁架章瑩穎並將其殺害的全過程，並講述了章瑩穎是如何反抗的。基斯騰森描述章瑩穎是一個「英雄」，是他「殺過的人裏反抗最猛烈的一個（目前尚無證據證明）」。

章瑩穎案件近日在美國伊利諾伊州皮奧里亞聯邦法庭開審。（美聯社）

疑犯：章瑩穎家人永遠找不到屍體

基斯騰森還親口說出，女友是他唯一告訴的人，因為他太想找人說出來了，而他「信任」 她。他還對女友說「我不會想殺死你，因為你太龐大了，像是要處理掉150磅而不是100磅。」

但是基斯騰森拒絕向他的女友透露將章瑩穎的屍體藏在哪裏，「我不會告訴你，我不會告訴任何人。她永遠不會被找到，她的家人只會空手而歸。」

據悉，這幾段錄音由基斯騰森的女友錄下。據章瑩穎家人的律師王志東透露，當天在庭審上，FBI當時負責與嫌犯基斯騰森女友溝通的探員作證說，其女友同意與檢方配合，攜帶竊聽器，在2017年6月16日至6月29日錄下了9段與被告的對話，其中2次為電話，7次為當面。

而對話當中最關鍵的是6月29日被告和女友參加為尋找章瑩穎舉行的燭光晚會前後的兩段對話。在女友將錄音裝置交給FBI探員後，基斯騰森隨即被捕。

2017年6月9日下午，章瑩穎在美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校內，登上一輛黑色私家車後失蹤。警方在該月底拘捕基斯騰森，並認為章瑩穎已經死亡。（資料圖片）

律師：錄音是案件核心證據

律師王志東表示，這段錄音是本案的核心證據，檢辯雙方為此的辯論將會非常激烈，而對檢方最為有利的將是在被告公寓內發現的血跡、氣味、DNA，和擊打章瑩穎頭部的棒球棒。

王志東認為，目前可以看出辯方的辯護策略，是試圖證明疑犯當時喝了很多酒，言語不清；加上背景嘈雜，錄音的效果十分不好，很多地方難以聽清他們到底講了甚麼；辯方還將利用被告當時講述中的不真實的內容，企圖用於說明他講的作案部分也同樣可能不真實。

據悉，庭審將在下周一繼續，檢方將繼續傳喚證人，基斯騰森的辯護律師將進行交叉問詢。預計到6月21日，檢方證人證言發表完畢後。6月24日開始，辯方將傳喚其證人。6月28日（或之前），定罪階段審理完成。在定罪確認後，案件將進入量刑階段，預計7月底判決。

（澎湃新聞）