中國外交部談伊朗局勢：千萬不要試圖打開潘多拉盒子

6月21日，外交部發言人陸慷在例行記者會上就伊朗局勢闡述中方看法，他表示，中方呼籲海灣地區所有有關各方要保持理性、克制，避免採取可能導致局勢進一步升級的舉措，千萬不要試圖打開潘多拉盒子。

特朗普於2018年5月8日，於白宮宣布美國退出伊核協定，並將對伊朗實施最高級別的經濟制裁。（路透社）

在記者會上，有記者提問，下周歐盟將在維也納召開關於伊朗核問題的會議，中方也會派代表出席。請問中方目前對於伊朗局勢的判斷和立場如何？

陸慷回應稱，當前海灣地區的局勢非常複雜，也非常敏感。他說，中國方面已經反復呼籲所有有關各方要保持理性、克制，避免採取可能導致局勢進一步升級的舉措：「我們再次強調，千萬不要試圖打開潘多拉盒子。中方一貫主張有關各方在相互尊重的基礎上，通過對話談判等和平方式妥善解決彼此的矛盾和分歧，共同維護地區的和平與穩定。我們相信這符合國際社會的共同願望。」

6月28日，伊朗核問題全面協議（JCPOA）聯委會會議將在維也納舉行，陸慷引述中國外長王毅會見敘利亞副總理兼外長穆阿利姆時的話說，我們依然主張要確保JCPOA得到完善的執行。陸慷指出，這不光因為這是聯合國安理會決議的要求，也是目前能看到的解決伊朗核問題的唯一現實有效途徑。

陸慷說，所有有關各方應當仍然致力於維護好這一協議，同時，現在國際原子能機構已經連續第十五次確認伊朗已經履行了JCPOA中核領域的一些義務，所以其他有關各方應當採取積極措施，確保這一協議在權利和義務方面的平衡；當然，我們也希望伊朗方面本身不要輕易地放棄這個協議。

（澎湃新聞）