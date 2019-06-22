【長榮罷工】上百架次航班取消　旅客夜宿桃園機場等簽轉

今天（22日）是長榮空服員罷工第3天，桃園機場長榮櫃台前仍有不少等待簽轉旅客，有人提前「夜宿機場」，希望儘快抽取號碼牌獲得簽轉，其中不少人抱怨罷工所造成的不便，旅程受阻。 長榮航空官網公布今天取消上百架次航班，其中又以桃園國際機場的航班居多數，運能大受影響。

台灣交通部長林佳龍（前右）22日清晨搭機返台，呼籲勞資雙方理性處理爭議。（中央社）

桃園機場長榮航空櫃檯前連續幾天都有不少旅客等待簽轉事宜，其中有多名旅客表示，昨天晚間就到機場等待簽轉，等到一早人力較為充足時，才獲得處理。

有旅客談到，雖然在罷工的第一天就接獲簡訊通知，但因為行程早已安排，只能硬著頭皮到機場，看是否能儘速獲得安排。

兩名女子計劃明天到日本北海道旅遊，她們表示，在得知長榮罷工後，提前昨天晚間就到桃園機場，安靜的坐在椅子上休息整晚，等待叫號簽轉，希望能儘速安排前往北海道。

一名陳姓台商清晨返台後，到長榮櫃檯希望取得班機取消證明，他對罷工表示不滿：「空服員為了自己爭取權益，海外的旅客的權益誰來照顧」。

一名計劃前往新加坡的交換學生也表示，提前抵達桃園機場等待簽轉，希望不要耽誤學校報到時間。

台灣交通部長林佳龍今天清晨搭機返台。林佳龍表示，他在第一時間獲知長榮罷工，就決定從中美洲友邦伯利茲趕回，他希望罷工事件務必要對旅客跟航空的衝擊降到最低，同時體恤勞資雙方都很辛苦，也期待儘快回到談判桌，「能夠縮小差異，能夠形成共識」。

（中央社）