重慶破特大跨國電信詐騙案　從柬埔寨押回63名嫌疑人

重慶市公安局26日發布消息稱，該局和柬埔寨警方合作，摧毀一個特大的跨國電信詐騙團夥。 當日下午，首批63名犯罪嫌疑人被重慶警方從柬埔寨押解回國。

被押解回國的電信詐騙嫌犯。（網絡圖片）

2018年3月，重慶市民孟女士報警稱，其在一個婚戀網站認識了一名做投資生意的男子，網上熟識以後，男子表示，將錢存到境外一個博彩網站帳戶裡可以得到高額利息，於是孟女陸續向該男子推薦的一個境外博彩網站帳戶轉帳50余萬元（人民幣，下同）。孟女開始幾天均能從該網站提取本金和利息，之後無法從該網站提取剩餘的37萬餘元，也無法聯繫上該男子。

重慶警方偵查發現，孟女遭遇的是一起典型的以投資網絡博彩為名實施詐騙的犯罪行為，俗稱「殺豬盤」。犯罪嫌疑人多以婚戀名義進行交友，取得受害人信任，之後再騙取受害人錢財。

重慶警方發現，涉案團夥曾在多個省份實施幾十起詐騙案，涉案金額達500余萬元，確定其作案窩點位於柬埔寨境內。

此後，重慶警方將案情上報公安部，派遣專案工作組赴柬埔寨開展執法合作。中柬警方成立聯合工作組，迅速查明了該犯罪團夥窩點位置、組織架構和人員活動情況，收集掌握了詳實的犯罪事實和證據。

6月10日，中柬警方在西哈努克市開展集中收網行動，一舉搗毀該團夥作案窩點3個，抓獲犯罪嫌疑人68名，查獲銀行卡、電腦、手機等一大批作案工具。6月17日，中柬警方在柬埔寨首都金邊市將該團夥在逃的5名犯罪嫌疑人全部抓獲。

（澎湃新聞）