網傳范冰冰戀上德基老總已懷孕　工作室否認：追究造謠者責任

6月27日，繼早上宋仲基宋慧喬宣布離婚後，晚上范冰冰李晨也公佈分手。 消息一出轟動全網。此後，有網民在豆瓣網曝料，稱范冰冰已經戀上南京德基集團老總吳鐵軍，已經懷孕，並要與其結婚。 對此，范冰冰粉絲團迅速出面闢謠，並稱惡劣行為將承擔法律責任。稍後，范冰冰工作室也發表聲明，透過律師發函表示「范冰冰懷孕及被包養」都是不實言論，屆時也將依法追究散佈謠言者的責任。

德基集團董事吳鐵軍。（百度）

有網民曝料稱，范冰冰已居住在德基老總豪宅兩個多月，更懷上身孕。曝料稱「（吳）花了9億多，擺平了一些事，也爆出了一些事」，又稱范冰冰和李晨「只能和平分了」。曝料連范冰冰具體居住房間號碼都明確指出，言之鑿鑿。隨後還有社區監控爆出，監控中范冰冰身穿高腰裙戴著口罩「孕味」十足。

公開資料顯示，江蘇德基集團有限公司成立於2000年10月，天眼查顯示，集團總註冊資金1260萬美元。該集團行業範圍涉及房地產開發、物業管理、餐飲、服裝等多個領域，集團董事長為吳鐵民，吳鐵軍則是集團董事。此外，吳鐵軍擔任5家公司的法定代表人。

不過，網民曝料後不久，范冰冰官方粉絲團即連夜發布聲明闢謠，並附上2018年至今范冰冰的行程與照片，力證其沒有懷孕。但對於范冰冰的新戀情則沒有回應。

有網民曝料稱，范冰冰已居住在德基老總豪宅兩個多月，更懷上身孕。（網絡圖片）

范冰冰粉絲團稱：「回看上半年時間線，2019年4月時，她去藏區做公益，輸液、吸氧不斷，2019年5月時，她出席活動，腳踩高跟，衣著蕾絲透明內搭，2019年6月時，她外出身著束腰衣，不久前拍攝雜誌，完成妝發吃工作餐，依舊不忘減肥事業，吃著減肥餐，拍攝路透身著緊身包裙和細尖高跟鞋。網路並非法外之地，對於無中生有的網路信息，我們不可輕信，更不可借機發揮、杜撰，在公開發佈、轉載資訊時務必保持審慎的態度，對相關信息的實性、合法性進行充分核查，切勿因娛樂跟風、博取眼球而肆意發布或轉載侵犯他人合法權益的信息，如此惡劣行為，必將承受法律責任。」

稍後，范冰冰工作室也出面發布聲明，該聲明強調6月27日，范冰冰與李晨宣布和平分手。分手後，網上隨之出現了大量針對范冰冰的不實言論。該聲明正告相關用戶即刻刪撤與范冰冰女士有關的不實信息，並向范冰冰女士承擔包括賠禮道歉、賠償損失在內的一切侵權法律責任。

（網易新聞）