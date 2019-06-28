內蒙男涉醉酒鬧事在派出所撞墻身亡　妻攜子街頭舉牌討公道

近日，一張母子街頭舉牌討公道的圖片在網上熱傳。據牌上內容顯示，其丈夫張關利5月30日討要工資時，被內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣西環派出所拘留，在派出所死亡。 至本周五（28日），西環派出所職員回應事件稱，張關利在問詢過程中，因醉酒失控，在辦案場所自己用頭撞牆撞門後死亡。

據《新京報》報道，網傳圖片顯示，1名女子站在路邊，脖子上掛著一個半人高的白色紙板，旁邊1名男孩抱著男子遺像。紙板上的內容為，其丈夫張關利5月30日索要工資時，被拘留至五原縣西環派出所，於當日死亡，事情至今將近一個月未解決。

母子在街頭舉牌和遺像。（網絡圖片）

對於上述情況，該報記者致電內蒙古自治區巴彥淖爾市五原縣公安局詢問案情。公安局職員稱，死者張關利是醉酒後在工地鬧事，被傳喚回派出所問詢，並非拘留。在問詢過程中，張關利因醉酒失控，在辦案場所自己用頭撞牆撞門，造成了死亡。

該職員還稱，「張關利在工地上工作數天，因為和的工人配合得不好，一生氣就不做了，中間有幾天沒有去，事發當天他去工地要工資的時候，喝了酒，才發生了後來的事情。」

據其介紹，工地拖欠張關利2至3千元人民幣工資，當天張關利到工地後，大吵大鬧，拉了工地的電閘，影響到了工地施工。民警到達現場後，將張關利傳喚回了派出所接受調查，並非網傳的拘留。

對於張關利酒後失控為何沒人阻攔，該職員說，「他動作很快，沒一會就不行了，應該是撞到頭部或者脖子扭住了。」至於張關利撞墻後是否被及時送醫等問題，公安局職員暫時未有回應。

（新京報）