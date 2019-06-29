【觀察】G20創造「休戰」機會　「習特會」重啟中美談判

今天（6月29日）中午，在日本大阪參加G20峰會的中國國家主席習近平與美國總統特朗普的舉行了會晤，時間約80分鐘。

據悉，在中美元首會晤中，習近平和特朗普同意，中美雙方在平等和相互尊重的基礎上重啟經貿磋商。美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅。兩國經貿團隊將就具體問題進行討論。

據報道，在會晤期間，習近平表示：「中美合則兩利、鬥則俱傷，合作比摩擦好，對話比對抗好。」「今天，我願同總統先生就事關中美關係發展的根本性問題交換意見，為下階段兩國關係發展定向把舵，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」

在會談中，特朗普則表示，這是一次非常富有建設性的會談，「我認為我們可以繼續做一些真正具有里程碑意義的事情。」特朗普還對習近平說，如果兩國能夠達成公平的貿易協議，將是「歷史性的」。

國家主席習近平和美國總統特朗普舉行會談。（路透社）

在此次習特會之前，中美兩國貿易談判陷入僵局，對兩國經濟和全球經濟都產生了極大的負面影響。而本次G20峰會的「習特會」，可能正是一個讓雙方「休戰」的機會。

實際上， 去年特朗普曾宣稱「快速打敗中國」，對中國全面出擊，從貿易領域關稅施壓，從科技領域定點打擊，從文化交流層面行政限制，再輔以金融、軍事，打新疆牌，打台灣牌，但經過長時間的對抗，中國依然沒有退讓。以此言之，特朗普的戰略，至少目前來說，並不成功。

而從中國國內角度來看，中國官方始終堅持「談，大門敞開，打，奉陪到底」：經濟上強調加快轉型，科研方面則大力強調自力更生，外交領域亦頻頻出擊，構建「對美統一戰線」，時刻準備好「全面抗戰」。

不過，美國的經濟打壓對於中國的壓力依然巨大，中美若立即展開全面對抗，其對於中國發展的影響絕對不容忽視。

G20峰會：圖為日本大阪G20峰會新聞中心的記者在注視電視新聞報道，國家主席習近平與美國總統特朗普準備開始會面。（凌俊賢攝）

因此，無論是站在美國角度，還是從中國方面來看，經過一年多的鬥爭，中美之間在各個領域實現了互相探底，誰也無法快速獲勝，那麼再進行高烈度的鬥爭對兩方來說都是不必要的。現在可能正是時候找機會讓雙方重新坐下談判，而G20大阪峰會則正好提供了這樣一個在保全雙方面子的情況下「坐下談」的機會。

另一方面，觀察者也需要注意，雖然今天中美「鳴金收兵」，但兩國關係並未真的「回歸正軌」。這場會面沒有改變中美雙方的基本立場：美國稱不會接受任何關稅條件，而中國的說法和之前一樣，即劉鶴提出的三點，取消關稅、合理採購、平衡文本。

中美貿易戰的解決之道仍然不甚明晰，短時間內中美重啟的談判仍不會出現驚喜。現在中美迎來的還僅僅是「中場休息」，而只有在承受力上分出了高下，事情可能才會真正出現轉機。