【九龍區大遊行】微博流傳示威照片　內地網民同情警察：太辛苦了

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，後發生多次警民衝突。 內地傳媒對遊行一事普遍噤聲，但相關示威照片仍有在微博流傳。內地網民大多譴責示威者，亦有人同情香港警察，稱「港警真是太辛苦了」。

反修訂《逃犯條例》示威者昨日（7日）首次舉行「九龍區大遊行」，部分人晚上「轉戰」旺角至油麻地一帶，觸發多次警民衝突。（李澤彤攝）

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《香港01》記者發現，內地傳媒鮮有報道九龍區大遊行及旺角發生的警民衝突，微博上僅「香港文匯網」、「香港商報網」有報道，連以偏激言論見稱的官媒《環球時報》，至今仍未有提及。

不過，尖沙咀遊行和旺角衝突的照片，則仍有在微博流傳，未被全數「和諧」屏蔽，上傳者包括公共主頁、「大V」（經認證的KOL）和個別網民。在微博搜索「九龍」、「西九龍」、「尖沙咀」、「香港」、「旺角」等關鍵詞，即可找到相關照片。

內地網民普遍不認同示威者的行為，有人出言諷刺「收了錢」，有人揚言中央「有能力把HK變回小漁村」，亦有人斥之為「賤獨狗」：

他們到底有什麼訴求，想要一個什麼樣的結果，獨立嗎？ 還未收工啊？要加錢的哦，包夜宵麼？ 這群炮灰，成了外部勢力和大資本家的打手。中央政府對干涉內政從來不會忍過去就算了的。 說實話，老大要不開心了，分分鐘有能力把HK變回小漁村。 港式自由民主的象徵是遮臉口罩，通稱「不要臉式民主」。 繼續鬧吧，一群賤獨狗，三天二頭不就是詆毀大陸，就是想港獨。

亦有人同情香港警方，稱「港警真是太辛苦了」：

港警真是太辛苦了，跟著逛街，這都半夜了，大家不困嗎？ 垃圾還是認慫了。現在只是在辱罵港警，而不敢搞那個高鐵站。 心疼港警。

亦有人宣稱示威針對大陸遊客，甚至傳出「港獨分子攻擊大陸客」：