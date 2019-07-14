江蘇漢酒醉後毆妻再暴打兒女　木棍被打斷多次

近日，江蘇連雲港一名父親用木棍暴打一對兒女的影片在網絡瘋傳，影片顯示木棍被打斷多次，兩名兒童不停發出慘叫。 男子之所以毆打自己的親生孩子，是為了逼被其打跑的妻子回家。目前男子已被刑事拘留；一對兒女身體多處軟組織受傷，已交由孩子母親監護。

一名男子用木棍暴打一對兒女的影片在網絡瘋傳，圖為其用木棍毆打其8歲的女兒。（影片截圖）

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當地警方13日（上星期六）發通報稱，36歲的疑犯葛某在12日（上星期五）連續飲酒，並酒後駕駛，在家中隨意毆打其33歲的妻子張某，張某於是外出躲避。其後葛某持棍先後毆打其8歲的女兒和13歲的兒子。在毆打過程中，葛某要求子女互相拍攝，欲將毆打影片發給妻子，以脅迫妻子回家。經醫生診斷後，葛某妻子輕微受傷，其子女身體多處軟組織受傷。

女孩15秒內被打13下

網上傳播的影片共有兩段，其中一段15秒，可見一名小女孩坐在地上，雙手抱頭，看起來十分驚恐，一名男子手持一根長約一米多的木棍對著她的身體兩側輪番毆打。第一棍下去，棍子前端就斷了一小截，伴隨著木棍的揮動，小女孩發出痛苦的慘叫。在短短的15秒內，男子共毆打小女孩13次，小女孩被打時不停往後挪動，但男子始終沒有停手。

另一段12秒的影片中，可見一名雙手抱頭的小男孩被毆，口中發出哀求聲。男子手中的木棍短了不少，應該是打完小女孩後斷剩的一截。男子拿著木棍首先對著小男孩的頭頂打下去，棍子瞬間斷飛了一截，隨後男子不顧男孩的慘叫，持木棍繼續毆打，在影片中男孩一共被打了4次。

（《現代快報》）