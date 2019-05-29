浙江父母迫子女跳三輪車碰瓷訛詐：骨折是「好機會」要多做幾次

有道是「父虎不吃兒」，但現實中有些父母，心腸可能比老虎更歹毒。浙江省檢察院近日公開的一個「典型案例」，就是如此。 該案例顯示，浙江一對父母多次強迫子女在搭乘三輪車期間跳車，以此「碰瓷」訛詐司機賠償。

小金被迫從三輪車上跳下。（網上圖片）

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案情指，2016年8月至2017年10月間，浙江一對父母多次帶時年14歲的小金（化名）和9歲的妹妹坐三輪車，期間強迫他們自行跳車，以假裝被摔傷的方式「碰瓷」，詐騙多名三輪車司機錢財合共1.5萬餘元（人民幣，下同）。

同類事件發生至少二十次，小金每次都會受到不同程度的損傷。最嚴重的一次，更因為頭部先著地而造成顱骨骨折。但小金的父母並沒有讓他好好休養，反而表示骨折是個「好機會」，可以「多做幾次」。

「故忌重施」被司機認出報案

事件最終東窗事發，源於2017年10月，小金「故忌重施」時，被一名曾經受騙的三輪車司機認出，因而察覺他們是「碰瓷」並報警求助。人證物證俱在，小金父母最終被警方拘捕。

小金的父母被捕後自白，自己從電視節目中得知這類訛詐手法，又稱因為欠債多，才會教兒子「跳車碰瓷」。而如果兒子不願意，他們就會出手體罰，令小金不得不從。

案件近日在法院審理。法院以詐騙罪判處小金父親羅某有期徒刑1年，並處罰金5000元，判處母親劉某有期徒刑1年，緩刑1年零6個月，並處罰金5000元。此外，羅某對小金的監護權被撤銷。