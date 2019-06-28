台9月大女嬰遭保母舉高摔地致半身癱瘓、視障　竟不送院急毀罪證

台中市保母陳聖欣和丈夫一同經營「之禾托嬰中心」，4年前因獨自照顧9名嬰幼兒，加上9個月大的江姓女嬰不斷哭鬧，她情緒失控抱起女嬰重摔在地，犯後立即刪光監視器畫面，女嬰事後半身無力，右眼視力嚴重受損。一、二審依故意傷害兒童致重傷罪判刑3年8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳聖欣領有丙級保母執照，和丈夫開「台中市私立之禾托嬰中心」，她2015年9月1日起負責照顧9個月大的江姓女嬰，但因托嬰中心營運長期虧損，她的丈夫需外出兼差賺錢。

陳聖欣同年10月20日獨自一人照顧9名嬰幼兒，加上江姓女嬰持續哭鬧不休，她一把抱起女嬰，原要放在如廁學習以上，未料她一再安撫女嬰無效，情緒失控以雙手高舉起女嬰，再丟在地上，導致女嬰後腦著地，躺在地板上四肢癱軟，意識模糊。

陳聖欣見狀認為事態嚴重，先打電話叫丈夫趕回托嬰中心，再緊急將監視器畫面全數刪除，最後通知女嬰父母到場，送女嬰到醫院急救，女嬰緊急腦部開刀取出血塊、進行顱骨切除手術，仍因腦部受創嚴重，至今仍左側肢體無力、右眼蒼白萎縮，視力嚴重受損，未來需要持續復健治療。

陳聖欣否認犯行，供稱女嬰被送到托嬰中心時情緒就很不穩，一直啜泣，他把女嬰抱起來要放到椅子上時沒有hold住，女嬰才從她身上滑落下來，她並沒有故意傷害女嬰的意圖。另說，她擔心監視器畫面外流，媒體會亂報看圖說故事，才會刪除畫面。

一審依故意傷害兒童致重傷罪判刑3年半。陳女不服上訴二審，認為女嬰未達重傷害程度，要求鑑定。法官認為，經過醫院鑑定，認定女嬰的腦傷確實是頭部遭受外力搖晃或撞擊所導致的；另若陳聖欣是不慎失手讓女嬰滑落，應該會保留對自己有利的監視器畫面佐證，但她犯後緊急刪除畫面，還連夜將監視器搬離托嬰中心，顯見她心虛才會淹滅跡證，故不採信陳聖欣的說詞，駁回上訴；最高法院駁回上訴定讞。

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