崔天凱Twitter刊文反分裂　台外交部長吳釗燮隔空反駁

台灣總統蔡英文過境美國期間在哥倫比亞大學發表演講，其間多次批評大陸，被陸方斥責「大肆鼓吹台獨」。 中國駐美國大使崔天凱透過Twitter發文反對分裂，直指「台灣是中國一部分」。而台灣外交部長吳釗燮則隔空反駁，籲大陸官方「應該優先讓中國人民擁有推文的自由」。

崔天凱在Twitter刊文反對分裂。（Twitter）

崔天凱12日（上星期五）在Twitter刊文稱，台灣是中國的一部分，任何分裂中國的企圖都不會成功。玩火的人只會引火自焚。完。（Taiwan is part of China. No attempts to split China will ever succeed. Those who play with fire will only get themselves burned. Period.）

他的帖文引起不少人回應，其中包括駐美國台北經濟文化代表處，稱其言論是「奧威爾式謬論」（Orwellian nonsense）。

台灣外交部長吳釗燮亦在台外交部官方Twitter表示：「自由就是這自由之地與勇者家園的最佳統治原則，但崔天凱大使並沒搞懂；應該優先讓中國人民擁有推文的自由。」

據知，崔天凱的Twitter帳號於本月8日才正式開通。中國駐美大使館表示，希望開闢新的溝通渠道，通過在社交媒體上與美國人民接觸，成為深化中美兩國人民40年友誼的橋樑。