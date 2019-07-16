安徽法院司法拍賣官員19件受賄物：720萬名牌手錶流拍

去年7月，安徽省司法廳原副廳長、合肥市公安局原局長程瀚因受賄、徇私枉法被法院判囚17年6個月，並處罰金400萬元（人民幣．下同），其違法所得亦被予以追繳。 安徽省蚌埠市中級人民法院今年6月27日在阿里司法拍賣網站發佈公告，稱於7月15日上午9時至16日上午9時公開拍賣程瀚案件的19件受賄物，包括名牌手錶、玉器和金條，其中價值最高的是1枚Patek Philippe（柏德菲臘，亦翻譯作「百達翡麗」）手錶，起拍價720萬元，但在第一輪拍賣中已宣告流拍結束。

拍賣在16日早上9時已結束。（網站截圖）

根據蚌埠中院公告，19件司法拍賣物品屬於程瀚，分別是Patek Philippe手錶2枚、Tudor手錶1枚、Cartier手錶1枚、Piaget手錶1枚、Franck Muller手錶1枚、玉器把件2塊、玉器掛件1塊、翡翠掛件1塊、翡翠戒指1枚、翡翠手把件1塊、項鍊1條、金條4根、仿古青銅器花瓶2個。

據報道，起拍價720萬元的Patek Philippe手錶從公開拍賣開始至今已有逾5萬人次「圍觀」，但無人報名競拍，至16日上午9時已經流拍。而另一枚起拍價為9萬元的Patek Philippe手錶最，終則以13萬8千600元成交，涉案的其餘受賄物也多數拍賣成功。

起拍價720萬的Patek Philippe手錶流拍結束，無人報名競拍。（網站截圖）

據悉，此枚流拍的Patek Philippe手錶，程瀚收受自安徽商人、藍鼎國際董事會主席仰智慧。據《瞭望》新聞週刊報道，2014年4月，程瀚在仰某（即仰智慧）的家中拿走其價值1300萬港元的Patek Philippe手錶1枚。

去年8月，有傳媒報道，仰智慧在柬埔寨金邊被執法人員帶走，或涉及華融案。同年11月，藍鼎國際曾發佈公告稱，自2018年8月23日起未能接觸或聯絡公司董事會主席仰智慧。目前，仰智慧已經恢復履行其董事會主席及執行董事的職務。而對於仰智慧失聯的原因，藍鼎國際稱，是由於一直在協助中國有關部門的調查工作。

（綜合報道）