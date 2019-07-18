【章瑩穎案】陪審團未就死刑判決達共識　控方：判死才能伸張正義

中國訪問學者章瑩穎被殺案的審判進入最後階段。美國伊利諾州中部地區聯邦法院的陪審團，於當地時間17日上午9時（香港時間17日晚上10時）的結案陳詞後，就死刑或終生監禁閉門商議，但未能達成共識。

中國訪問學者章瑩穎被殺案的審判進入最後階段。（網上圖片）

據美國傳媒報道，檢察官James Nelson 在結案陳詞時表示，被告基斯滕森（Brendt Christensen）綁架、強暴、勒頸、刺傷受害人，並予以分屍，這些惡行只有判死才能伸張正義。他強調，從案發至今已經過了767天，一個受到大家喜愛的女孩就這樣消失了，「正義就在那裡，只待你們（陪審團）落實」。

James Nelson 又指，檢方理解死刑對被告家人可能造成的痛苦，但「這個痛苦的來源是坐在椅子上的被告」；而被告也缺乏悔意，他從入獄至今表現良好，是因為知道自己必須這樣做，才能爭取免死。

章瑩穎的屍體至今沒有被找到。（美聯社）

辯方律師：死刑於事無補

辯方律師Elizabeth Pollock 結案陳詞時表示，被告從審判開始第一天就直接認殺害章瑩穎，從來沒有想要逃避或找藉口；又説不管判死刑或無期徒刑，基斯滕森都註定會「死」，只是「接受注射或服藥死亡」或「住在宛如棺木中的監獄而死」的不同。

Elizabeth Pollock又指，被告從小就有夢遊、憂鬱、焦慮等病症，長大後試圖自殺，婚姻破裂，才導致犯下可怕案件，而死者已矣，處死亦於事無補。

辯方律師指，不管判死刑或無期徒刑，基斯滕森都註定會「死」。（資料圖片）

死刑判決必須達一致意見

雙方結案陳詞告一段落後，陪審團立即進入法院會議室進行討論，但直到17日下午5時，陪審員仍未對判決達成協議，法院宣佈18日上午9時陪審團將繼續討論。據知，12人的陪審團必須達成一致意見，才可以達成死刑裁決，否則就是終身監禁。