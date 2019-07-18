文翠珊：英國需以妥協實現脫歐　寄語繼任人繼續關注香港

英國首相文翠珊（Theresa May）周三（17日）發表離職前最後一次公開談話，她呼籲下任首相在帶領國家脫歐時需要捨棄絕對主義，必要時作出妥協，令國家團結一致離開歐盟。她又寄語新首相在與中國做生意之餘，同時要繼續就香港問題發聲，又強調中國需要繼遵守《中英聯合聲明》是非常重要。

文翠珊在國際智庫組織「皇家國際問題研究所」（Chatham House）發言，在脫歐問題上，她認為無論政府採取甚麼路線脫歐，在長遠都要有可持續影響，令國家再次團結。她又指，這需要作出一些妥協。

文翠珊提到，對於自己無法帶領國家脫歐是她的最大遺憾，她表示國會在表決脫歐協議時，政界突然回到公投前的立場，認為他們是輸打贏要。而意見因意識形態變得兩極化後，大家就難以尋求妥協。

她的言論明顯針對兩位繼任人選、前外相約翰遜（Boris Johnson）和現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt），他們就脫歐問題發表立場強硬的言論，指自己在同意協議內容前，先要求歐盟放棄部分條款。

文翠珊之後被問到對下位首相就中國及美國關係的看法時，稱英國希望與中國有良好的經濟關係，但同時會繼續就《中英聯合聲明》等問題繼續為香港表態。她認為英國需要向北京強調《中英聯合聲明》繼續有效，呼籲中國需要遵守和一直尊重。而在對華府立場上，她相信無論由誰執掌白宮，英美的特殊關係繼續不變，並認為美國需要接受多邊組織的需要。

（路透社／衛報）