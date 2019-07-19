【華為被禁】華為手機系統安卓仍是首選　鴻蒙意義不簡單

中國通訊設備企業華為自研操作系統鴻蒙，備受外界關注。近日，華為高管再度就此表態。 據新華社18日報道，華為董事會成員、高級副總裁陳黎芳表示，華為有意繼續在智能手機上使用安卓（Android）操作系統。陳黎芳又指，鴻蒙不是為智能手機設計的操作系統。 她還透露，華為已經在全球簽署了50多份5G商業合同，其中28份來自歐洲。

中國網絡流傳的華為鴻蒙系統手機界面照片。（微博@菜鳥軍蟲）

據悉，華為從2012年開始規劃自有操作系統，備用名為「鴻蒙」。當時，華為公司中央軟件院歐拉實驗室還專門成立華為手機終端操作系統開發部。

華為消費者業務CEO餘承東5月21日曾披露，鴻蒙系統快則2019年秋天，慢則2020年春天就能問世。他還表示，該系統已打通手機、電腦、平板、電視、汽車、智能穿戴等產品，並兼容全部的安卓應用和Web應用。且安卓應用在華為鴻蒙系統上重新編譯後，運行性能提升將超過60%。

國家知識產權局商標局網站顯示，華為已經申請註冊「華為鴻蒙」商標，並標注該商品可用於操作系統程序。（網上圖片）

據悉，華為已經申請註冊「華為鴻蒙」商標，專用權限期是從2019年5月14日到2029年5月13日。有研究公司表示，鴻蒙系統可能會對安卓的主導地位構成威脅。

不久前，華為創始人任正非在接受法國媒體採訪時詳細介紹了鴻蒙操作系統。任正非表示，該系統的處理延遲小於5毫秒，它將完美地適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛。

此外，華為董事長樑華也表示，鴻蒙系統是為物聯網開發的，用於自動駕駛、遠程醫療等低時延場景。華為手機還是把開放的安卓系統和生態作為首選，如果美國不允許華為使用安卓，華為是否會把鴻蒙發展為手機系統，還沒有確定。

分析指出，鴻蒙的意義遠遠不止一個操作系統這麼簡單，它代表的是5G時代的萬物互聯。

有消息稱，在8月9日至8月11日召開的華為全球開發者大會上，華為公司將揭開鴻蒙的神祕面紗。據悉，本次大會邀請了1500位合作伙伴、5000名全球開發者。邀請函內容顯示，期待一起見證全球終端產業革命性體驗的降臨，這或暗示華為將在活動現場發佈新的自主研發操作系統鴻蒙。

華為高管餘承東稱：「這次開發者大會我會跟大家分享我們最新的科技創新成果，也藉此機會和開發者們一起探討全場景智慧新技術和未來生態發展的更多可能性，共同見證產業發展的歷史性時刻，我們松山湖見！」

從餘承東的話不難看出，此次開發者大會更多的是討論萬物互聯，華為鴻蒙操作系統就是為了物聯網而生，萬物互聯也是5G時代的核心。