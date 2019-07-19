【章瑩穎案】兇手聞判微笑　死者母親失聲痛哭

中國訪問學者章瑩穎在美國伊利諾伊州被殺，陪審團一致認為兇手基斯滕森（Brendt Christensen）涉犯謀殺罪，但17日控辯雙方完成結案陳詞後，陪審團未能就量刑判決達成一致意見。皮奧裏亞（Peoria）聯邦法庭7月18日宣佈，12名陪審員中有2名反對死刑，基斯滕森最後被判處終身監禁，且不得假釋。兇手聞判後低頭微笑。

章瑩穎的父親章榮高説，要求被告無條件地告訴章瑩穎遺體下落。（美聯社）

現年29歲的基斯滕森聽到陪審團告知法官無法就死刑達成一致意見時，他當場向其辯護律師展露笑容。

章瑩穎2017年6月在前往簽署租約期間失蹤。她最後被人看到在一個巴士站登上基斯滕森的汽車。基斯滕森假扮卧底探員誘騙她上車，將她載到他的家。他之後將強姦、殺害並肢解，其屍首一直未被尋回。

法院判決出爐後，父親章榮高出席記者會，以中文朗讀聲明，他説：「現在審判已經結束，陪審團已做出決定，我們要求被告無條件地告訴我們瑩穎（遺體）所在之處。如果你的靈魂中尚有人性，請幫助我們並結束對我們的折磨。請讓我們將瑩穎帶回家」他也讀出聲明期間死者母親葉麗鳳一直痛哭。

章瑩穎家人和律師在判決宣告後召開記者會。（網絡圖片）

章榮高表示，章瑩穎是他人生的人部分，沒了她，他的人生將不再完整：「告訴你事實是，我不知道怎樣度過餘生。」

葉麗鳳在作供時曾説，期待章瑩穎與未婚夫侯霄霖能結婚，她總是想看到女兒披上婚紗，而自己能真想成為外婆。侯霄霖在向陪審員作供時也説，女友之死完全改變他人生的軌跡，他30年平生最重要的人被奪去。

章瑩穎家人的法律援助律師斯蒂文·貝克特和王志東也宣讀了發言，他們表示感謝檢察官，並表示感謝章家人以及侯霄霖的理解和耐心。

貝克特和王志東表示，儘管定罪判決給予了章瑩穎家人些許安慰，但沒有能夠帶章瑩穎回家，仍然持續著他們的痛苦，他們説，仍然希望能找到章瑩穎，使她最終能回到她在中國的父母和親人身邊。

（綜合報道）