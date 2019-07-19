【章瑩穎案】陪審團無法達死刑共識　兇手被判終身監禁

中國訪問學者章瑩穎在美遇害案迎來最終審判，美國伊利諾伊州聯邦法院沒有做出判處兇手死刑的決定。

當地時間7月18日，美國伊利諾伊州中區聯邦法院正式宣佈：2017年6月謀殺中國訪問學者章瑩穎的兇手克里斯滕森（Brendt Christensen）被判處終身監禁且永不得保釋。由12人組成的陪審團經過一天的閉門審議後，無法就判處死刑達成一致，克里斯滕森免於一死。具體幾名陪審員反對死刑，目前尚不得而知。

當聽到陪審團告知法官無法就死刑達成一致時，克里斯滕森當場低頭露出了笑容。同時在場的章瑩穎父母面無表情，他們和律師稍後將舉行記者會。

此前一天，章瑩穎案檢辯雙方結束量刑階段的結案陳詞，檢察官對辯方結案陳詞進行反駁陳詞後，案件再次交到陪審團手中。在經過近3小時的閉門討論後，陪審團仍未就量刑判決達成一致意見，法庭宣佈休庭。

12名陪審團成員用8小時27分的時間完成討論，沒有就被告手克里斯滕森死刑獲得統一意見。根據美國聯邦法律，克里斯滕森被判處終身監禁，不得保釋。

此前，章家人律師王志東稱，陪審團商討的結論有三種可能性，第一：12名陪審員均同意判處死刑；第二：12人均同意判處終身監禁；第三：沒有達成一致意見，也就是説，只要有一名陪審員不同意死刑，他最終都將被判終身監禁。

從7月8日進入量刑階段以來，檢方和辯方律師通過各種證人和證詞力圖説服陪審團被告是否應當被判處死刑。

控方為了讓陪審團相信克里斯滕森必須被判死刑，強調「重判」的原因包括：犯罪「經過大量規劃和預謀」，同時，以「特別殘忍、令人髮指的方式」犯下了罪行，而且克里斯滕森至今缺乏悔意，沒有透露章瑩穎遺體所在，對受害者家人影響巨大。

而辯方則提供了一系列「減輕因素」的內容，通過各種證人和證詞，將被告描述為一個聰明而有禮貌的年輕孩子，正在努力應對抑鬱、焦慮、睡眠問題，以及酗酒等。