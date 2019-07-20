教育部：推進中外學生趨同化管理，對違規違紀留學生要嚴處

早前，福州一名留學生違反交通規則還推搡交警，最終僅僅被批評教育；此後，山東大學又被踢爆「每個外國留學生可配三名異性學伴」。這些事件引發巨大爭議，許多網民指政府「崇洋媚外」，給予外國學生「超國民待遇」。 中國教育部相關負責人日前接受官媒採訪，介紹中國留學生現狀，並表示將推進中外學生趨同化管理，對違規違紀留學生要嚴處。

一名外國留學生在福州違反交通規則還推搡交警，最終僅僅批評教育了事。（影片截圖）

對於外界關心的留學生獎學金問題，教育部負責人指，2018年共有6.3萬名中國政府獎學金生在華學習，佔來華留學生總數的12.8%，來華留學經費直接撥付高校，大部分由高校統籌用於來華留學生培養、管理等支出，僅生活費發放給獎學金生本人。

負責人稱，2018年中國政府獎學金生中，攻讀學位的碩博研究生佔70%，他又稱教育部會要求國家留學基金委和高校實施嚴格的遴選和錄取程序，通過年度評審等方式對獎學金生進行嚴格考核，未通過評審的，中止或取消其享受獎學金的資格。

這位負責人還表示，中國《來華留學生高等教育品質規範（試行）》明確提出要推進中外學生教學、管理和服務的趨同化，要求高校將來華留學生教育納入全校的教育品質保障體系中。

參加求職活動的留學生。（視覺中國）

他説，教育部將進一步推動來華留學生與中國學生的管理和服務趨同化，加大力度敦促各級教育行政部門和高校將政策落到實處。他又指，高校應當在入學和日常教育中對來華留學生進行中國法律法規、校規校紀和安全教育，對違規違紀的留學生嚴肅處理，涉嫌違法犯罪的，配合有關部門依法依規處理，絕不縱容姑息。

但是，這名負責人強調，趨同化並不意味著等同化，他説，來華留學生風俗習慣和語言、文化存在差異，在教育教學方面，要向來華留學生提供學業幫扶；在管理服務方面，要組織和引導來華留學生參加健康有益的課外教育活動。

負責人還指，教育部在全國範圍內開展了來華留學教育督導檢查，2018年，教育部暫停了16所有違法違規情況院校招收外國留學生的資格。

（人民日報）