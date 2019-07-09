【709大抓捕】法律界終審法院外默站　維權律師家屬：會堅持下去

「709大抓捕」發生四周年，逾50名法律界人士響應中國維權律師關注組發起的行動，在終審法院門外，為「709大抓捕」所有受害者默站7分09秒，聲援內地維權律師，以及控訴中國政府持續打壓。有代表讀出五名被打壓的律師配偶寫給港人的兩封信，她們均感謝港人一直以來的支持，給予巨大力量。法律界立法會議員郭榮鏗指，港人不會忘記內地同業被逼害，由此更珍惜香港司法獨立。

「709大抓捕」發生四周年，逾50名法律界人士響應中國維權律師關注組發起的行動，在終審法院門外，為「709大抓捕」所有受害者默站7分09秒。（羅君豪攝）

「709四姐妹」王峭嶺、李文足、原珊珊、劉二敏於信中提到，這幾年多次遭受暴力、被威脅恐嚇、被迫遷，即使害怕及疑惑過，但從未停止及屈服過，因她們相信及愛自己的丈夫，認為丈夫是好人及遵從自己良心。她們於文末寄語，後面的路還有多遠無法預測，但會彼此扶持，走這條最遠的路，感謝港人四年來的支持。

另一位被捕維權律師余文生的妻子許豔，以《在困境中堅持—期待風雨過後有彩虹》為題寫信給港人。她表示，丈夫是709辯護律師，認為維權律師被捕是一個對法治具有極諷刺的事情。她指曾多次身心疲倦，但心裏從來不怪丈夫，稱維權的道路雖然非常艱難，但是從來沒打算放棄。

許指出，對一個人的不公就是對所有人的不公，表示自己會堅持下去，最後感激公眾持續關注與幫助。她最後願法治、公平、爭議得到彰顯。