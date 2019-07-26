【浙大女生遇害案】兇手獲判死刑　法院：動機手段極其卑劣殘忍

今天（26日），浙江大學譚姓女畢業生被害案在杭州中級人民法院一審宣判，兇手熊志城以故意殺人罪獲判死刑，剝奪政治權利終身；以強制猥褻罪，獲判有期徒刑五年；二罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。

兇手熊志城一審獲判死刑。（杭州中院微信公號）

杭州中院經審理查明，被告人熊志城參與網絡賭博從而欠下大額債務，因無力償還感到生活無望，進而產生厭世情緒。2018年11月上旬，熊志城竄至杭州市，並連續多日至西湖風景名勝區飛來峯景區，欲在自殺前殺人「墊背」（陪葬），尋找作案對象，天黑後方離開。

同月13日，熊志城進入飛來峯景區，在蓮花峯山頂附近遇見獨自遊玩的被害人譚某某，即持隨身攜帶的尖刀連續捅刺譚某某胸腹部數刀，並將譚某某推下附近的陡坡。後熊志城爬至陡坡下，對譚某某進行猥褻，並不顧譚某某的哀求，持尖刀切割譚某某頸部等部位數刀，致譚某某死亡。

受害人譚某某是浙江大學2013級本科畢業生，從英國留學回到內地，卻在杭州旅遊期間被殺害。（網上圖片）

杭州中院認為，被告人熊志城殘忍殺害被害人，作案動機極其卑劣，手段極其兇殘，後果極其嚴重，社會危害性極大，依法應予嚴懲，遂作出上述判決。

（澎湃新聞）