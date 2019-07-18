【杭州女童命案】涉案租客被揭曾騙財享樂　自殺前身家僅剩30元

浙江杭州9歲女童章子欣，7月4日被租客梁某華與謝某芳從家中帶走後一直失蹤。此後，梁、謝二人被發現於8日凌晨投湖自殺，章子欣遺體則於13日在寧波象山石浦鎮附近海域尋獲。根據警方的通報，兩名租客被列為該案的犯罪嫌疑人，而種種跡象亦反映出，他們有攜章子欣一起自殺的動機。 近日內媒《澎湃新聞》揭露了涉案租客的人生軌跡，詳細講述二人生前如何從親友身上騙取錢財用以玩樂，導致與家人關係破裂，並在錢財散盡後走到自殺一步。

章子欣（左）被租客梁某華、謝某芳，以去上海參加婚宴及做花童為由帶走後失蹤，其後被發現在湖中遇害。（網上圖片）

昔日乖巧女孩與男友設局騙取家人錢財

報道稱，梁某華和謝某芳是廣東化州同鄉，2005年於東莞經謝某芳的堂姐介紹後相識。當時，梁某華不到30歲，拋棄一兒一女離開家鄉，與家人徹底失去聯繫；比梁大近3歲的謝某芳則經歷過兩段無果的戀愛，大齡未婚。據謝某芳的親屬介紹，謝最初謝還是乖巧的女孩，外出打工後曾經寄錢回家。

梁、謝二人在東莞開始同居生活後，開始將設局騙取謝家人的錢財，謝某芳的堂姐、三哥都先後遭到二人詐騙，合計被騙走約33萬元（人民幣，下同）。至2012年前後，謝的母親中風病危，謝某芳更要求5個哥哥各出5千元買「救命金水」。惟哥哥們已經不信謝某芳，在拒絕給她錢後，謝某芳氣憤離家並徹底失聯。

遇害9歲女童章子欣。（網上圖片）

遊玩48座城市 愛炫耀扮「有錢人」

最近大半年來，梁、謝二人到處旅遊，幾乎馬不停蹄地遊玩了大半個中國。警方通報也顯示，自2018年底，特別是2019年4月以來，梁、謝二人在全國各地頻繁遊玩，先後到過三亞、重慶、麗江、大理、昆明、西安、天津、北京、秦皇島等48個城市。

專案組的民警說，通過警方的調查發現，梁某華和謝某芳在現實世界和虛擬生活反差很大。民警在廣東、福建、浙江、上海等二人曾經去過的地方調查發現，梁、謝去了很多地方遊玩，在他們的朋友圈和抖音帳號上，都盡力表現得很富足；但事實上，二人除了不與家鄉親戚聯繫外，身邊朋友也甚少，經濟上並不好，但他們每到一個目的地，在旅途中認識的人面前，總是會強調自己很有錢。

據親屬講述，梁、謝二人脾氣都暴躁，極愛炫耀，而曾和他們接觸過的酒店老闆、計程車司機、遊客等也表示，梁、謝出手大方，把自己包裝為「有錢人」。

另據其他內媒報道，在多個網貸信用平台查詢發現，梁某華的身份證資料在3個月內關聯多個網貸平台的申請信息，其生前疑有多起網絡借貸行為。

據警方此前通報，在帶走章子欣之前，梁、謝二人無違法犯罪前科。近兩年來多次向親友騙取錢財，用於旅遊及日常生活。由於兩人詐騙行為已持續多年，其通過實施詐騙滿足日常開銷的狀況愈來愈難維持，自殺前銀行卡餘額加現金僅剩31.7元。

（澎湃新聞）