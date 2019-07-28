【元朗遊行】環時：現場「軍帽」是舊款式　已停用數十年

大批市民昨日（28日）到元朗遊行，再爆警民衝突。晚上7時許，示威者在南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，發現一輛Toyota私家車內有藤條，示威者其後撬開車尾箱，再發現刀、木棍等武器和一頂疑似解放軍軍帽。 對此，官媒《環球時報》表示，該「軍帽」是一頂現實中已停用數十年的舊款式。

官媒《環球時報》表示，被發現的「軍帽」已停用數十年。（微博）

《環球時報》在其官方微博刊文，稱元朗的「極端示威者」在一輛車中發現一頂「解放軍軍帽」。實際上這是一頂中國「83式」武警常服的警帽，「雖然這款軍服在現實中已經被停止使用了數十年之久，但卻還用在各種『港片』。」

《環球時報》總編輯胡錫進稱，有黑衣人士換裝成白衣人。（微博）

胡錫進:：黑衣示威者假扮白衣人

另一方面，《環球時報》總編輯胡錫進亦在微博刊文，並附上一段多名穿黑衣人士換白色衫的片段，稱香港示威者很多以黑衣打扮，今天元朗告急之際，「卻有少數黑衣人湊在一起換裝，喬扮成白衣人。而白衣人被廣泛看成是上週末在元朗打了示威者的那批當地村民的打扮。」

胡錫進説，「視頻中的少數黑衣人這是要幹啥？把自己打扮成對手的模樣，這是要搞事嗎？」又稱這段視頻的曝光「希望能打亂一個可能的危險計劃。願香港平安。」