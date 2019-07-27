大批市民今日（27日）到元朗遊行，再爆警民衝突，晚上7時許，示威者南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，發現一輛Toyota私家車，後座放有至少六枝粗身藤條，另有一塊布遮蓋著其他物件，外型和藤條相似。 數十名示威者包圍車輛，車內沒有任何人士，示威者打破車窗，刮花車頭蓋，並貼上示威標語紙。 查冊發現，登記車主為一名非華裔男子，報稱居於八鄉吳家村，當事人並未持有任何公司。另外，有網上流傳私家車與中聯辦有關，《香港01》記者翻查資料後，相信兩者並無關係。 至深夜，香港中聯辦新界工作部有關負責人27日接受中通社記者採訪時表示，於元朗非法集會現場發現的私家車及車上物品與香港中聯辦新界工作部無關，對有關惡意謠言表示強烈譴責。

涉事私家車內有藤條，示威者其後撬開車尾箱，發現有刀及木棍。（羅君豪攝）

有示威者在南邊圍村口對出的元朗西鐵站地面，發現一輛Toyota Aristo V300的私家車內載有至少6條藤條，另有一塊布下遮蓋著其他物件，但外型和藤條相似。示威者打爛該車輛的車頭玻璃、乘客位旁的玻璃，刮花車頭蓋。

現場示威者發現時，情緒十分激動，當時車上無人。他們其後在車上撒溪錢，並貼上示威標語等等。示威者逐漸增加，有示威者撬開車輛的車尾箱，內有武士刀、木棍、藤條、數簿及信件等，數簿上有一個電話，記者發現是「租機王」電話，未有人接聽。

記者查冊發現車主名Karunanayaka Mudiyanselage, Eranda M.，註冊的地址位於元朗八鄉錦莆路吳家村，車輛在1999年2月3日首次註冊。該男車主持有本地身份證，未持有公司。

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收信人「YIP FOO」 記者查冊證實非中聯辦部長

網上有指涉事武器車內的信件，收信人「YIP FOO」與中聯辦新界工作部副部長「葉虎」名字一樣。記者翻查涉事受信人地址的業權資料，發現相關地址由葉姓家族持有數十年。

據了解，中聯辦新界工作部副部長葉虎來自內地，一般內地人以普通話拼音拼寫英文名，應為「YE HU」。相信此信件與中聯辦官員無關。

（23:58更新）

香港中通社深夜報道，引述香港中聯辦新界工作部負責人指，當日於元朗非法集會現場發現的私家車及車上物品與香港中聯辦新界工作部無關，對有關惡意謠言表示強烈譴責。该負責人表示，27日晚，有網絡謠言稱，在當天元朗非法集會現場的一輛私家車車主為中聯辦新界工作部某葉姓員工，並藉機進行惡意炒作，內容張冠李戴、荒唐透頂。该負責人表示，該私家車以及車上所發現的物品，與中聯辦新界工作部及其工作人員均無任何關係。中聯辦新界工作部強烈譴責這種手法低劣的惡意造謠和炒作抹黑，並保留法律追究的權利。

（凌晨01:59更新）

中聯辦新界工作部，向香港各大傳媒發放原文是簡體字的聲明：27日晚，有網絡謠言稱，在當天元朗非法集會現場的一輛私家車車主為中聯辦新界工作部某葉姓員工，並藉機進行惡意炒作，內容張冠李戴、荒唐透頂。我部特此嚴正聲明，該私家車以及車上所發現的物品，與我部及我部工作人員均無任何關係。我部強烈譴責這種手法低劣的惡意造謠和炒作抹黑，並保留法律追究的權利。

涉事私家車內有藤條，被示威者發現並打破車窗。（香港01記者攝）

一群白衣人在7月21日無差別地攻擊元朗西鐵站內外的乘客，他們聲稱要用藤條教仔，導致45人受傷，當中包括孕婦。警方在港鐵及市民報案後遲遲未到場，警局更落閘不接受報案，令現場市民鼓譟。事後警方召開記者會，被問到會否就其處理手法向市民道歉，他們三度拒答，僅稱「與市民期望有少少落差」。政務司司長張建宗就警方處理手法向市民道歉，但多個警察工會反要求張建宗道歉。

▼7.27元朗遊行及衝突現場 下午2時至3時▼

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▼7.27元朗遊行及衝突現場 下午4時至5時▼

+ 42 + 41 + 40

▼7.27元朗遊行及衝突現場 晚上6時至7時▼

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▼7.27元朗遊行及衝突現場 晚上8時至9時▼