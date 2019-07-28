【元朗遊行・採訪手記】衝突「遍地開花」　記者如臨戰地多人傷

因抗議7.21元朗白衣人無差別攻擊市民而觸發的光復元朗遊行，於27日下午演變成成激烈警民衝突。衝突火頭於元朗四處燃起，警員為驅散負隅抵抗的示威者，在多個對峙路段持續發射催淚彈，而示威者則投擲硬物還擊，街頭如戰場，硝煙四起。《香港01》多名身處第一線現場報道的記者，亦在衝突中負傷。

催淚氣體四處飛散，記者亦不能倖免。（賴雯心攝）

上周日在元朗西鐵站發生無差別襲擊事件，令到場採訪記者均提高警覺，絕大多數都配有頭盔、濾煙面罩、反光背心等裝備。

下午三時許，大批巿民湧出元朗大馬路，情況平靜，只見大批黑衣示威者在大馬路聚集，與警方並未有正面衝突。至下午五時，警方施放第一波催淚彈，當時記者因身處元朗交通廣場對出的天橋，未有受催淚彈所影響。

催淚彈猛飛 眼淚橫流 脷苔麻痹

約下午六時半，《香港01》記者轉移陣地至西邊圍村對出的馬路，已在地上看到海棉彈的真身，當時後排示威者以口耳相傳的方式，呼籲前排示威者於晚上七時半一起離開，未料警方在七時左右開始推進，並施放多枚催淚彈，當時記者因正在旁述現場現場情況，未能戴上面罩，催淚彈氣撲鼻而入，氣味非常濃烈和帶剌激性，馬上眼淚、鼻水橫流，脷苔亦感麻痹。

其後示威者一直與警方對峙，至九時許示威者突然經元朗站b出口離開，此時警員向步上西鐵站的人施放催淚彈。最令人深刻是在晚上11時碰上一個在西鐵站覓路回家的家庭，當時他們帶著一個嬰兒，他們稱住在元朗千色店附近的丁屋，既擔心被白衣人襲擊，又擔心碰上警方清場，所以在站內停留逾一小時，不知所措的表情令人難忘。

女記者身處火線 心口疑被磚擲中

下午六時許，西邊圍村警察防線退入村內，《香港01》一名女記者於西邊圍村村口牌匾外拍攝。當時示威者正與警方對峙，有示威者向警察扔雜物。女記者伸身出去拍照時，突然被一塊手掌般大的疑似磚塊扔中右邊心口位置。女記者暫無大礙。

下午6時20分，警方於朗業街及寶業街交界處發射多枚催淚彈，《香港01》另一名男記者疑因吸入催淚彈煙霧，加上天氣炎熱而出現氣促。他身體不適後退入鈞樂新邨外一個小公園內，市民懷疑男記者熱衰竭，於是為他提供冰包、退熱貼、寶礦力、梳打餅及涼茶，並有人致電召喚救護車，展現了人性的可貴。男記者現無大礙，正留院觀察。

警方向示威者發射催淚彈和海綿彈，記者亦需在掩體後躲閃。（梁鵬威攝）

+ 36 + 35 + 34

記者背部懷疑被胡椒彈槍擊，多處紅腫。（香港01記者攝）

晚上約9:30，警方在南邊位開始推進，並發出催淚彈，另一名《香港01》記者聽到多聲槍聲，於是到元朗西鐵站B出口，天橋底下位置，想確認警方從何開槍，因事出突然，未能即時帶上頭盔。數聲槍響後，現場無再發出槍聲，記者於是轉身，打算到另一位置查看，突然後腦位置疑被懷疑胡椒彈射中，背囊亦有疑似胡椒粉劑。事態暫緩後，記者請現場急救隊查看，急救人員發現記者除後腦有少許紅腫外，背部亦發紅，並有刺痛感覺，需用生理鹽水清洗。