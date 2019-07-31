【王全璋案】李文足再次探夫　稱已向監獄申請保外就醫

正在服刑的內地維權律師王全璋的妻子李文足表示，昨日（30日）探望了丈夫，並且已經向監獄提交「保外就醫申請書」。

李文足等人前往臨沂探監。（李文足Facebook）

李文足在Facebook表示，昨日與兒子和王全璋姊姊，到山東臨沂監獄第二次探望丈夫。

李文足稱丈夫「左側下牙有一顆明顯凸起了，上次還沒有這樣」，她詢問丈夫牙齒出了什麼問題，對此王全璋稱：「在天津就掉了一顆、拔了一顆。這一顆牙.......又快掉了。」

李文足引述丈夫説，希望李文足回家後去郵局領取兩封信，指不要誤解臨沂監獄，強調監獄很好，妻子寫文章和帶記者來採訪不好，他希望李文足以後不要來探監，因為她住得遠，此外「你來我很有壓力」。他又指即使出獄後仍會被當局跟著一段時間，自己會先在濟南住兩個月。

李文足説，過去一個月幻想丈夫比上一次探監時正常一點，但還是感到失望，形容丈夫的臉「又老又黑又瘦」，比一個月前更瘦。她説王全璋曾經是思路清晰、邏輯嚴密的律師，但昨日的他表現「木訥」、「焦躁」，擔心他在獄中的遭遇，以及是否被「洗腦」。

李文足還在Twitter表示，臨沂監獄「鳥槍換炮」，除了安裝了伸縮門，還在草地上拉起鐵絲網。獄警還制止李文足等人拍照，稱拍照可能影響下次的會見。而據陪同李文足探監的維權律師李和平的妻子王峭嶺介紹，當日隨他們行動的日本記者的相機也被人搶走。