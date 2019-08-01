【逃犯條例】紐西蘭連儂牆衝突　華領館讚內地留學生「愛國愛港」

港府修訂《逃犯條例》引起的爭議持續，「連儂牆」遍地開花，甚至「衝出香港」，不少海外港人在外地設立「連儂牆」表達關注。 不過，紐西蘭奧克蘭大學（The University of Auckland）上月底卻有內地留學生因不滿港生在校園設置連儂牆，上前質問並推撞其中一名香港女生至倒下。 中國駐奧克蘭總領館發表聲明，讚賞該名內地留學生自發的「愛國愛港」言行，又強調反對分裂國家行徑，對於有人在大學校園從事抹黑攻擊中國政府和香港特區政府的行為，表示強烈譴責和反對。

紐西蘭奧大香港留學生設置連儂牆期間，被內地學生推撞。（fb「New Zealand Hong Konger」圖片）

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中國駐奧克蘭總領館表示，近日奧克蘭大學校園出現有關「香港獨立」等內容的海報，引發學生衝突。當地一些媒體對此作出報導，但內容有失偏頗，特別是對近期香港局勢的描述嚴重失實。中國駐奧克蘭總領館對此表示關注，並發聲明介紹相關情況。

總領館稱，香港特區政府修訂逃犯條例，旨在處理一宗香港居民涉嫌在台灣殺人案件的移交審判問題，堵塞現有法律制度的漏洞，彰顯法治和公義，但有「別有用心的人和媒體」趁機散播危言聳聽的言論，製造社會恐慌，又有一些激進分子蓄意製造暴力襲警和打砸政府機構事件，嚴重破壞香港繁榮穩定的大局，觸碰「一國兩制」的原則底線。在此過程中，西方一些反華政客想把香港搞亂，把香港變成中國的一個麻煩。「總領館重申，香港是中國的香港，香港事務是中國的內政，容不得任何外部勢力橫加干涉。」

稱讚涉事內地留學生言行愛國愛港 反對分裂國家

總領館表示，讚賞中國留學生自發的愛國愛港言行，反對分裂國家行徑。對有人利用近期香港局勢，以所謂學術自由和言論自由為藉口，在大學校園從事抹黑攻擊中國政府和香港特區政府、煽動反華情緒、製造中國大陸和香港學生對立的行為，總領館表示強烈譴責和反對。

總領館又指，希望紐西蘭社會各界能全面、客觀看待香港局勢的發展，尤其要認清激進分子借抗議為名行暴力打砸之實在任何法治社會都是不可接受的。總領館維護包括來自大陸和香港在內的所有中國留學生的合法權益，希望同學們在遵守新西蘭法律和大學法規的基礎上表達訴求，為促進新西蘭社會對中國的全面了解以及中新友好關係發展多做積極貢獻，也希望新西蘭社會各界繼續為中國學生營造良好的求學環境。