【逃犯條例】澳洲港生憶述遭內地生襲擊經過：辱罵、拳打、叉頸

香港反對《逃犯條例》修訂風波蔓延至多國，周三（24日）在澳洲昆士蘭大學有多名香港留學生在校內發起靜坐活動，並設置「連儂牆」表達對事件關注，但其後被逾200名中國留學生包圍，並以普通話辱罵及威嚇。 有被圍堵的香港留學生表示，當日只是希望讓校內人士了解香港發生的事情，以及為港人「集氣」，豈料和平氣氛突然被內地生破壞，「望住佢哋凶神惡煞，大家都唔敢落單離開，擔心自己一個會成為被襲擊對象」，事後亦有成員受到短信滋擾。 對於中國總領事館日前形容中國留學生當日行動是「自發的愛國行為」，關注組批評或變相鼓勵內地學生繼續有恃無恐地作出粗暴及冒犯性行為， 形同默許暴力打壓言論自由，做法令人失望。

周三在澳洲昆士蘭大學，有多名香港留學生在校內發起靜坐活動，被大批內地留學生包圍，並以普通話辱罵及威嚇。（讀者提供片段截圖）

在迎新日設立連儂牆，最後演變成香港與內地留學生的對峙場面，「布里斯本香港留學生集氣反送中」關注組成員之一的李同學也始料不及。他接受《香港01》電話訪問時表示，當日上午活動在和平氣氛下進行，也樂於看見有內地留學生主動上前了解港人「反送中」原因，雙方在和平理性氣氛中討論。

至下午氣氛突然變得緊張，李同學憶述，當時有一班內地留學生先到另一個捍衛香港和新疆人權活動搗亂，並向活動人士潑灑不明液體及多次出言侮辱；其後轉戰不遠處的連儂牆，在墻上留下親中字句，例如「中國是香港的父親」、「反港獨」等，並作大規模搗亂，期間有香港學生被拳擊及叉頸。

昆士蘭大學7.24連儂牆衝突時序如下：

擔心落單被襲擊 恐懼持續

他說，當時50至60名參與集會人士被200至300名內地生包圍及大唱國歌，其中一名男子突然從人群中衝出，並踢倒放在地上的海報及攻擊唱詩歌的學生，「每隔幾分鐘就有人（內地生）撩交打」，亦有內地生領袖發表恐嚇及種族歧視言辭，例如「今日不要與他們動粗，稍後再與他們算賬」。混亂期間，他也知悉自己及數名成員的大頭照被放上微博及微信，「望住佢哋凶神惡煞，大家都唔敢落單離開，擔心自己一個會成為被襲擊對象」。

雙方緊張的對峙狀況，因大學保安及警察介入緩和及結束，但恐懼並沒有因此而結束。李同學說，衝突過後再有人被無故拍照、有人收到滋擾信息，例如形容香港留學生為「白皮豬」，侮辱說「港獨沒媽，因為我給你們的媽也光復了」、「腦子裡有屎？」。他認為，大學應是一個有言論自由的地方，有關集會活動也事前獲得大學同意，質疑在校內發起關注香港、自由發聲的活動何錯之有？

衝突過後，有成員遭內地留學生訊息滋擾。（關注組提供）

中國領事館聲明 形同默許暴力

此外，對於中國駐布里斯班總領事就衝突事件表示「總領館高度重視中國留學生安全，肯定中國留學生自發的愛國行為」，關注組認為部分中國內地留學生以不同方式擾亂香港留學生就反對逃犯條例所舉辦的和平集會，包括於活動當日肆意破壞宣傳物資，辱罵及襲擊香港留學生，事後更於網上發放死亡恐嚇，導致人心惶惶，批評這些學生之野蠻行徑嚴重踐踏言論及集會自由，並予以譴責。

關注組又指，中國總領事館的聲明不但漠視當日暴力行徑，更將其形容為「愛國行為」，形同默許暴力打壓言論自由，做法令人失望；同時聲明或變相鼓勵該群學生繼續有恃無恐地作出粗暴及冒犯性的行為，威脅他人的人身安全，情況令人憂慮。關注組強調，香港留學生將繼續就香港議題發聲，捍衛表達對香港逃犯條例議題的關注和訴求之合法權利。

學生會促校方正視侵犯人權問題

除了關注組成員，昆士蘭大學香港學生會幹事也無故被口操國語的學生出言辱罵及以身軀推撞。該會在今晚向香港留學生發公開信，表示對事件感到極為震驚及憤怒；又發現有同學被拍下照片，其個人資料更被公開，同學對自身的人身安全是否能得到保障感到非常擔憂。該會已就此事向學校各部門反映及作出正式投訴，促請校方正視問題及作出實質行動以確保香港留學生之人身安全，暫未收到校方回覆。