日本愛情動畫電影《浪尖上的約定》內地突撤檔　原定七夕上畫

綜合內媒報道，由日本導演湯淺政明執導的動畫電影《浪尖上的約定》（內地譯作《若能與你共乘海浪之上》）原定8月7日七夕節在內地上畫，但近日傳出因市場原因撤檔，新的檔期暫未公布。

內地版的《浪尖上的約定》宣傳海報上印有「8月7日七夕獻映」。（豆瓣網）

據悉，《浪尖上的約定》此前曾獲得今年第22屆上海國際電影節最佳動畫片，原本是湯淺政明在中國內地首部上畫的影片。

這部動畫電影的故事背景設置在海邊小城，以青年消防員雛罌粟港和愛好衝浪的女主角向水日菜子之間的愛情關係做為主線，講述這對命中註定的戀人，在不幸遭遇生死別離後又以奇幻的方式再次相見：只要唱起屬於兩個人的那首歌，已經死去的戀人就會從水中出現。

官方暫時未公布撤檔原因和新檔期，有內地網民則推測與國產動畫電影《哪吒之魔童降世》票房強勢相關。

據悉，《哪吒之魔童降世》自7月26日上畫以來，內地票房、口碑一路走高，至週五（2日）傍晚6時已創下約15.9億（人民幣，下同）票房，超越迪士尼動畫《優獸大都會》（Zootopia）的15.27億，位列中國動畫電影票房第一。

有網民認為，《浪尖上的約定》撤檔與國產動畫電影《哪吒之魔童降世》票房強勢有關。（網上圖片）

《浪尖上的約定》撤檔後，網民紛紛表示無奈和失望：

「現在定檔撤檔跟鬧著玩似的。」

「盼天盼地盼月亮盼了大半年，你說撤檔？說撤就撤給個原因不行嗎？」

「七八月我期待的佳片基本都撤差不多了。」

「國產保護月？好像是。」

（綜合報道）