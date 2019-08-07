【金馬獎】官方禁參展　台學者：兩隻大象打架，旁邊小草最可憐

繼8月1日暫停陸客赴台自由行後，中國大陸官方於8月7日再出手，宣佈「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展」，引發兩岸輿論關注。 面對兩岸政治對抗升級，已開始影響影視領域交流往來，台灣藝術大學廣電學系教授賴祥蔚接受《香港01》訪問時表示，雙方應該多從後果角度思考，不要以為升高衝突，不會帶來實質影響。許多業界人士也開始關注後續發展，最怕的是，在大陸官方尚未宣佈進一步措施前，大陸業者就先「看風向」，暫停兩岸合拍計劃、擱置購買台灣影劇等等。

賴祥蔚表示，台灣影視業界人士正關注後續發展，但更怕大陸業者「看風向」，為了避險，先取消兩岸影視合作。（李虎門攝）

事實上，由於兩岸關係惡化，2018年金馬獎就充滿了政治氛圍，台灣得獎導演傅榆在感言中提到「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，引發大陸頒獎人致詞時以「兩岸一家親」回應，許多大陸影人也取消後續行程，不參加慶功宴。

2019年6月，大陸金雞獎更直接宣佈與金馬獎撞期對壘，引來兩岸影視圈嘩然。針對今（2019）年台灣金馬獎與大陸金雞獎「撞期」，賴祥蔚指出，照理說，兩岸都有大型影視典禮的話，應該是雙方協調把時間錯開，「是否沒有溝通？還是打定主意要撞期？不清楚。」

他說，現在兩岸關係緊張，出席哪個典禮，還要擔心政治上被批判，對藝人而言，這很尷尬、很辛苦。賴祥蔚表示，兩岸政治對立已影響民間交流，雙方都不應該放出錯誤信號，因為衝突後果雙方都會承擔，並不是台灣小就承擔得多，大陸大就不會有影響。雙方應該多從後果角度思考，不要以為升高衝撞，不會帶來實質影響。

金馬獎是華語電影圈金字招牌，是業內人士嚮往的舞台，然而在兩岸對立激化下，也不得不被政治氛圍侵擾。圖為銘傳大學廣電系主任杜聖聰。（截取網絡）

不過，台灣執政黨會在意嗎？杜聖聰說，「不會的啦！執政黨選舉選瘋了，不 care（在意）各種交流，現在就是要把所有能打的牌，在投票日前全部打完，這就叫『利空出盡』，等勝選後，再來想兩岸關係」。

杜聖聰表示，雖然雙方意圖，外界都很清楚，但缺乏溝通，就各幹各的，積累多了，會撕裂台灣民眾，若干時候擦槍走火，可能引起誤判，其反作用力，誰都無法承受。例如台灣此前雄風飛彈誤射漁船，「如果不是漁船，而是廈門市區呢？」

杜聖聰強調，兩岸互動「不怕慢，只怕斷」，決策要透明，慢慢從中建立互信，不要極端化，否則雙方都會付出代價，這不是老百姓之福。「兩隻大象打架，旁邊小草最可憐，兩岸人民、電影業者都很倒楣，只想好好賺錢、看片，連這種空間都不給，大陸不厚道，而台灣政府的計算，全世界都知道，都不好」。