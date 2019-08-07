【金馬獎】大陸急停電影及人員參賽　台總統府：對中國人民感不捨

《中國電影報》今日（7日）引述大陸國家電影局消息，大陸將暫停大陸電影及人員參加今年的台北金馬影展，包括第56屆金馬獎、金馬國際影展（即電影節）等環節。 對此，台灣總統府表示「文化無國界」，指禁令「對中國人民非常不公平」，「讓人對中國人民感到不捨」。

台灣總統府發言人丁允恭。（資料圖片／ETtoday新聞雲）

大陸急停電影及人員參加今屆金馬影展，在台灣，繼金馬影展執委會、陸委會相繼發聲後，總統府發言人丁允恭亦出面回應。他指出，文化無國界，藝術更不應該有政治藩籬，無論持任何理由，阻止藝文工作者參與金馬獎這樣鼓勵自由創作、歡迎多元觀點的電影界盛會，都不是聰明的決定。

丁允恭說，此舉不但是對中國優秀電影人的傷害，更無益於兩岸的正向交流，一如禁止年輕人來台自由行，一直到禁止國民在未來幾個月收看娛樂性節目，「中國政府這一系列的禁令，對中國人民非常不公平，把自己向著世界透光的窗戶一扇扇關上，令人憂心，也讓人對中國人民感到不捨。」

台文化部：對限制影人參展自由深表遺憾

另外，台灣文化部亦發布新聞稿表示，金馬獎是亞洲指標性獎項，其競賽的自主定位及運作，不會因任何政府以政治因素干涉而受影響。「中國官方此舉，無疑扼殺中國電影工作者的長年努力。對於中國當侷限制影人參展自由，文化部深感遺憾，並呼籲中國勿以政治因素干涉文化交流。」

文化部指出，台灣有自由民主的生活方式，台灣的創作自由，已成為亞洲言論自由的堡壘，而金馬獎將持續敞開大門，歡迎世界各地電影工作者。文化部也期待未來中國電影工作者，都能有參與世界各地影展的自由。

（中央社／聯合新聞網）