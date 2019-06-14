瑞銀首席經濟學家「中國豬」言論涉辱華　電視道歉被指無誠意

瑞銀（UBS）全球首席經濟學家Paul Donovan在一份報告評論中用了「中國豬」字眼，近日引發辱華批評。他其後在電視公開道歉，惟外界仍認為他毫無誠意。

據報道，引發辱華爭議的用語，是Paul Donovan發布的《非常正常的通脹》（Very Normal Inflation）報告中，在涉及中國通膨的內容寫到：「中國物價上漲主要是由於病豬。（豬瘟）與通脹有關係嗎？如果你是頭中國豬就有關係了(It matters if you are a Chinese pig)。你喜歡吃中國的豬肉，這很重要。不過和世界其他地區，沒甚麼關係。」

在報告中，Paul Donovan的評論「如果你是頭中國豬的話就有關係了」（It matters if you are a Chinese pig）引發爭議。（網絡圖片）

事件引起了內地金融圈及網民的強烈不滿。有公開報道援引收到上述報告的外資銀行高管的表述稱，「很氣憤，我已經投訴了，要求瑞銀嚴肅處理這件事。」 內地以經濟學家、交易員構成的微信群組裏，也開始集體聲討這一報告，除對該首席的不妥語句表達氣憤外，也認為該公司合規部能允許這樣的內容公然發表，是管理上出現了嚴重疏漏。

另據環球網報道，有內地網民表示，稍有文化就能知道「Chinese pig」這個短語背後的種族歧視內涵，擺明是指桑駡槐。

Paul Donovan是瑞銀全球財富管理公司的首席經濟學家，在瑞銀供職逾26年。（UBS官網）

針對此事，瑞銀13日發表聲明稱，「我們毫無保留地為因保Paul Donovan的無意評論而造成的任何誤解誠懇道歉」，並撤下了該篇報告。

隨後，Paul Donovan在參加美媒電視節目時公開道歉。他說，「我對所有因為我的言論，而感覺受到冒犯的人道歉，我並不是有意冒犯，我錯了，我犯了個錯誤，我無意地使用了極度文化不敏感的語言，我為此公開道歉。」

香港中資證券業協會要求瑞銀開除Paul Donovan。（資料圖片）

惟瑞銀和Paul Donovan道歉難以平息眾怒。香港中資證券業協會（HKCSA）發布致瑞銀集團公開信稱，Paul Donovan侮辱性文字，造成相當惡劣的社會影響，嚴重損害中國人感情，直指瑞銀集團的致歉信毫無誠意且缺乏悔意，要求瑞銀開除，向中國公眾公開交代。此外，由HKCSA會長林湧擔任行政總裁的海通國際亦宣宣布斷絕與瑞銀的業務往來。

據悉，Paul Donovan是瑞銀全球財富管理公司的首席經濟學家，根據他的LinkedIn頁面，他負責預測並解釋關鍵的經濟趨勢。他已在瑞銀供職超過26年。而在中國的金融開放歷程中，瑞銀一向都是最積極的角色之一。

（綜合報道）