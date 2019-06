瑞銀首席經濟學家「中國豬」言論涉辱華　電視道歉被指無誠意

瑞銀(UBS)全球首席經濟學家Paul Donovan在一份報告評論中用了「中國豬」字眼,近日引發辱華批評。他其後在電視公開道歉,惟外界仍認為他毫無誠意。

據報道,引發辱華爭議的用語,是Paul Donovan發布的《非常正常的通脹》(Very Normal Inflation)報告中,在涉及中國通膨的內容寫到:「中國物價上漲主要是由於病豬。(豬瘟)與通脹有關係嗎?如果你是頭中國豬就有關係了(It matters if you are a Chinese pig)。你喜歡吃中國的豬肉,這很重要。不過和世界其他地區,沒甚麼關係。」

在報告中,Paul Donovan的評論「如果你是頭中國豬的話就有關係了」(It matters if you are a Chinese pig)引發爭議。(網絡圖片)

事件引起了內地金融圈及網民的強烈不滿。有公開報道援引收到上述報告的外資銀行高管的表述稱,「很氣憤,我已經投訴了,要求瑞銀嚴肅處理這件事。」 內地以經濟學家、交易員構成的微信群組裏,也開始集體聲討這一報告,除對該首席的不妥語句表達氣憤外,也認為該公司合規部能允許這樣的內容公然發表,是管理上出現了嚴重疏漏。

另據環球網報道,有內地網民表示,稍有文化就能知道「Chinese pig」這個短語背後的種族歧視內涵,擺明是指桑駡槐。

Paul Donovan是瑞銀全球財富管理公司的首席經濟學家,在瑞銀供職逾26年。(UBS官網)

針對此事,瑞銀13日發表聲明稱,「我們毫無保留地為因保Paul Donovan的無意評論而造成的任何誤解誠懇道歉」,並撤下了該篇報告。

隨後,Paul Donovan在參加美媒電視節目時公開道歉。他說,「我對所有因為我的言論,而感覺受到冒犯的人道歉,我並不是有意冒犯,我錯了,我犯了個錯誤,我無意地使用了極度文化不敏感的語言,我為此公開道歉。」

香港中資證券業協會要求瑞銀開除Paul Donovan。(資料圖片)

惟瑞銀和Paul Donovan道歉難以平息眾怒。香港中資證券業協會(HKCSA)發布致瑞銀集團公開信稱,Paul Donovan侮辱性文字,造成相當惡劣的社會影響,嚴重損害中國人感情,直指瑞銀集團的致歉信毫無誠意且缺乏悔意,要求瑞銀開除,向中國公眾公開交代。此外,由HKCSA會長林湧擔任行政總裁的海通國際亦宣宣布斷絕與瑞銀的業務往來。

據悉,Paul Donovan是瑞銀全球財富管理公司的首席經濟學家,根據他的LinkedIn頁面,他負責預測並解釋關鍵的經濟趨勢。他已在瑞銀供職超過26年。而在中國的金融開放歷程中,瑞銀一向都是最積極的角色之一。

(綜合報道)