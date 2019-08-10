【颱風利奇馬】10分鐘洪水水位增至10米　浙江堰塞湖決口至少18死

颱風「利奇馬」登陸浙江台州温嶺後帶來狂風暴雨，直接導致温州市永嘉縣巖坦鎮山早村有山泥傾瀉，大量泥土堵塞河流，最終形成堰塞湖並決口，截至目前已導致18人死亡，仍有14人失蹤，搜救工作仍在緊張進行中。

山早村被洪水淹沒。（澎湃新聞）

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綜合內地傳媒報道，事發時正是利奇馬登陸後，當地短短3小時內降雨量高達160毫米，導致山早村附近發生山泥傾瀉，河流被堵塞，山洪短短10分鐘內最高水位就上漲10米。當時全村約有120人被洪水圍困，但由於因溪水上漲太快，部分村民來不及撤離到安全位置，堰塞湖就突發決堤，最終導致大量人員傷亡及失蹤。

永嘉縣應急管理局工作人員事後表示，凌晨約四五時接獲堰塞湖決口的消息，當時並不清楚傷亡情況，由於當地通信中斷、道路受損，約7時許救援人員始到達現場。

當局出動大量人手搜救失蹤者。（微博）

事後當局立即成立事件處置領導小組，下設現場救援組、人員核查組、善後安撫組、維穩秩序組、新聞輿論組、後勤保障組、危房及地質災害排查組、綜合協調組等專項工作小組，進駐現場展開救援善後各項工作；同時市縣兩級公安幹警、武警和當地幹部群眾共計300多人，亦正全力展開搜救工作。

另一方面，利奇馬登陸後向偏北方向移動，由於其具有快速發展、強勢登陸、強勁風雨、長時間、影響範圍廣闊等特點，隨着一路向北移動，浙江中北部、上海、江蘇、安徽東部、山東一帶，在未來兩三天將會出現暴雨，部分地區更會有大暴雨及局部特大暴雨。

（綜合報道）