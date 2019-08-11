【任達華遇襲】受傷後首復工　赴廣州宣傳新片《小Q》

藝人任達華上月20日在中山出席商業活動遇襲，被人刺傷腹部及右手，所幸經送院治療後已無大礙。 休養一段日子後，任達華今日首次復工，到廣州宣傳新片《小Q》，並與現場觀眾對答互動。

任達華全程面帶笑容，並與現場觀眾對答互動。（微博）

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從活動影片可見，任達華右手仍然包紮著，似乎還未痊癒。不過精神狀態很好，全程面帶笑容。據知《小Q》廣州發布會在當地一商場舉行，任達華在保安護送下到場，沿途還跟觀眾握手等近距離接觸，觀眾也大呼「華哥加油」。電影公司則安排保鏢在任達華身邊，全程盯著台上狀況，還有多名保安分布在活動範圍，以免再有事故發生。​

當被問及為何這麼快復出，任達華說，《小Q》對自己是一個特別的體驗，電影講的是陪伴，《小Q》如同自己的女兒，他覺得要為女兒出一份力。

宣傳活動後，任達華又自拍短片，感謝一眾香港戲迷對自己的關心，稱這次到廣州最主要是為《小Q》宣傳，8月14日香港都有宣傳活動。他又指，這次最需要多謝親人，包括太太、女兒及朋友，「受傷後我發現有八星級的家......八星級陪伴令我好欣慰及開心，多謝大家。」

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資料顯示，《小Q》改篇自日本小說《導盲犬小Q》，講述導盲犬「小Q」與失明的主角及其家人的故事。電影原定7月25日在內地上映，但由於任達華遇襲受傷，劇組宣布改期，延遲到9月20日上映。

值得一提的是，傷人男子事後證實患有妄想症。任達華早前曾表示不會追究對方，但是想知道他的行兇動機。