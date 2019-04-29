【北大學子弒母案】吳謝宇酒吧陪酒片曝光　朋友圈常談論政治歷史

北大學生吳謝宇於2015年殺害母親後潛逃，日前在重慶被捕，有關他逃亡期間的經歷亦浮上水面，引發關注。內媒報道稱，吳謝宇此前已在重慶生活2年多，白天教書，晚上在酒吧陪酒並當男模，還曾多次嫖娼。 內地網絡周日（28日）更曝光吳謝宇3月底在重慶一間酒吧當男模的陪酒短片，片中吳謝宇未戴眼鏡，身材健碩，滿臉笑容地主動給客人倒酒。吳謝宇的微信朋友圈亦被曝光，顯示他主要分享並談論政治、歷史、經濟、藝術和教育等方面的文章，未見與其個人有關的內容。

網傳吳謝宇在酒吧當男模的畫面。（影片截圖）

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發布上述陪酒短片的網民表示，其與友人當時在重慶皇后酒吧喝酒，一名女性朋友選的男模就是吳謝宇，評價他長相一般但身材很好，而且禮貌溫和。

據《新京報》報道，吳謝宇在重慶一間酒吧的前同事稱，他與吳謝宇接觸後，認為後者是「比較會處理人際關係的人」。另有前同事稱吳謝宇愛穿緊身衣、肌肉很發達。報道還披露，該酒吧男模的「坐枱費」為每次500元（人民幣．下同）到700元不等，顧客可以多出小費，亦提供出台服務。

前同事還公開了吳謝宇的微信朋友圈內容，其朋友圈未見與個人有關的內容，主要是分享經濟、歷史、政治、教育、藝術等方面的文章並作出評論，例如題為《韜光養晦五十年：夾着尾巴的崛起》、《人生副本和銀河秩序：多世界理論還有哪些待解決的問題》、《捋不完的教育痛點》、《電影中的商業、藝術與政治》的文章。

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自稱前女友：他覺得弒母才能成為男人

另一方面，一名自稱吳謝宇前女友的女子向傳媒透露，吳謝宇弒母動機是心理壓抑太久，上大學後矛盾加大，「他自己覺得弒母，才能成為男人」。另據吳謝宇姑丈稱，吳母教育嚴格。

據警方透露，吳謝宇4月21日被捕後，對殺害其母行為並不否認，但對於動機、犯案經過、犯案後自身情況等案件核心問題皆採取迴避態度，只有在涉及與案件無關的知識類話題時才積極表達。

吳謝宇2015年7月11日在福州殺害身為中學教師的母親謝天琴，並將其遺體用多層塑膠包裹、加入活性炭吸臭，後將遺體留在案發的教職工宿舍內，遺體直到翌年2月14日才被發現。2019年4月21日，吳謝宇在重慶江北機場被閉路電視拍到，其後被機場警方抓獲。

（綜合報道）