【北大學子弒母案】吳謝宇潛藏重慶逾兩年　白天教書晚上酒吧陪酒

北大學生吳謝宇於2015年殺害母親後潛逃，日前在重慶被捕。據媒體報道，當時吳謝宇在重慶江北機場為朋友送行，結果被警察發現。 媒體報道稱，吳謝宇此前已經在重慶生活兩年多，白天教書，晚上在酒吧陪酒並當男模，還曾多次嫖娼。

吳謝宇在福建的家。（網絡圖片）

一名機場安保人員稱，吳謝宇當時送朋友來登機，民警覺得眼熟喊他拿出身份證，他拿別人身份證被識破，「他說看到警察第一眼就知道完了」。

這名安保人員介紹，看守吳謝宇時，吳謝宇曾突然大哭，用掉一包紙。吳謝宇自述事發後故意發短信給舅舅，是不想母親在案發地待太久。他在重慶待了兩年多，在酒吧當男模，「不坐高鐵飛機，坐客車、大巴或打車」。

有重慶市民稱，曾見過吳謝宇三次，當吳在21日被警方帶走時，他與朋友在場。他說，吳謝宇在機場被警察詢問與核對身份信息，後被發現其目前所用姓名不對。

另有謝姓重慶市民稱，曾經和吳謝宇在同一酒吧打工，吳謝宇此前自稱是湖南人，很低調，日常表現「很慫」（沒用，沒出息），「他被同事吼了不敢吭聲」。他還表示，吳謝宇留著長髮，沒有戴眼鏡，也沒人懷疑他是逃犯，吳還曾多次嫖娼。

據稱，吳白天會在學校（培訓機構）教學，他還酷愛健身，「身體壯得跟石頭似的」。

媒體此前報道指，吳謝宇弑母之後曾以母親的名義借債一百多萬元。但謝姓市民說，據他觀察，「這傢伙沒什麼錢，我不知道他的一百萬用在了什麼地方。」

據悉，該案已由重慶警方移交福州警方，案件正在進一步偵辦中。

吳謝宇表妹：他和母親相處融洽

吳謝宇被捕後，媒體造訪了他在福建莆田的老家。鄰居稱，吳謝宇奶奶幾天前剛去世，家裡只有他爺爺、姑姑等人。吳謝宇表妹稱，印象中吳謝宇挺聰明，和母親及其他人相處融洽。

據稱，吳謝宇奶奶很愛吳謝宇他們一家，吳謝宇出事後，家人起初一直瞞著吳謝宇爺爺奶奶，怕他們擔心。不過，後來吳謝宇奶奶還是通過他人的談話知道了吳謝宇殺害母親的消息：「有人在她旁邊講，然後她就知道了，也沒說什麼話」。

（新京報、南方都市報、紅星新聞）