【色膽包天】三漢嫖妓偷拍再假扮官媒記者勒索酒店　判監6到9年

近日，山西懷仁市人民法院公開宣判一宗敲詐勒索案，涉案三人在各處酒店等地方嫖妓並偷拍過程，再假扮官媒記者勒索營業者，最終遭判監6到9年不等。

案件在山西懷仁市人民法院公開審理，三人分別被判監6到9年。（網上圖片）

案情指出，2018年7月至9月期間，被告人常某、王某、潘某以洗浴等為由進入多處洗浴中心、酒店、賓館等地嫖娼並偷拍影片。三人其後假冒《山西法制報》記者的身份，以偷拍影片勒索去過的洗浴中心、酒店等地方。三人各自試圖勒索的次數均達數十宗，成功得手28宗至32宗不等，涉及金額近11萬（人民幣，下同）至近14萬不等。

根據資料，《山西法制報》歸山西日報報業集團主管主辦，同時是山西省委政法委的機關報，也是山西省唯一的省級法制類報紙。

法院判決指三人的犯罪範圍廣闊，包括山西省9個市區，更向山西省外延伸，其行為不僅侵犯了被害人的財產所有權，而且嚴重地擾亂了賓館等服務行業的經營管理秩序，敗壞了新聞媒體的良好聲譽，造成了惡劣的社會影響，屬「惡勢力」犯罪，應依法嚴懲。

三人皆被判犯敲詐勒索罪，常某判處有期徒刑9年8個月，王某判處有期徒刑6年10個月，潘某判處有期徒刑6年5個月；三人並處罰金2萬至5萬元不等。

（山西高院）