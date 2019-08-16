廣東梅州公安舉行反恐實戰練兵　檢驗「應對突發事件能力」

15日，梅州公安機關「夏季大練兵」反恐處突大演練在梅州警官學校舉行，來自梅州全市各縣（市、區）的1000多名警員，通過實戰演練的方式，全面檢驗應對突發事件的能力和水準。

據稱，15日的梅州全市公安機關實戰演練模擬設置防暴反恐、應急處突等演練科目，旨在通過實戰演練組織多警種實戰推演和跨區域應急拉動，全方位檢驗梅州警隊指揮調度、快速反應、合成作戰、現場處置、後勤保障等實戰能力，演練取得了預期效果。

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同日，梅州公安「動態巡邏查緝機制」正式啟動。

據梅州警方介紹，梅州市公安局結合梅州治安環境和公安警務實際，主動改革巡防工作機制，在梅州城區建立「動態巡邏查緝機制」，進一步優化警力配置，盤活巡控力量，通過步巡、機動巡邏與派出所、治安巡防點形成「點、線、面」全方位、立體化防控體系，進一步提高路面見警率、管事率，全面增強群眾安全感。演練結束後，整合後的巡防警力即投入安保巡防一線，嚴密社會面防控。

近來廣東武警和公安動作頻頻。目前，有大批武警正集結深圳，舉行演練；此外，早前亦有公安在廣東佛山、廣州、茂名等地舉行演練。分析指出，武警及公安動作，一方面與當前香港局勢有關，另一方面也是中國國慶在即，有維穩需要。

（新華網）