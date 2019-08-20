【章瑩穎案】「瑩穎基金」成立　章父：對她生命最恰當的紀念

中國訪問學者章瑩穎兩年前在美國遇害，兇手基斯滕森（Brendt Christensen）已因綁架致死罪等三項罪名被判處終身監禁。 美國當地時間周一（19日）下午，章瑩穎父親章榮高在伊利諾伊州宣布成立「瑩穎基金」，希望未來內地留學生或他們的家人，如遠在他鄉卻遭遇意外事故，可以確保他們在最需要的時刻可以得到幫助和支持。

「瑩穎基金」目前獲489人支持，共58457美元（約46萬港元）籌款。

章榮高在「瑩穎基金」成立會上發言稱，女兒章瑩穎聰明、漂亮；更為重要的是，她很善良。當她看到有人遇到麻煩或者需要幫助，她會盡力幫助他人。 作為家人，決定在伊利諾伊大學建立瑩穎基金會的方式來紀念她的一生，並永遠以她為榮。

他表示，失去章瑩穎的悲傷將永遠伴隨，也無法描述沒能帶她回家是多麼地痛苦，他們不希望任何家庭經歷類似的悲劇。但仍會有國際留學生或他們的家人遠在他鄉卻遭遇意外事故。設立「瑩穎基金」，是希望當他們面對困境時，能夠在最需要的時刻可以得到幫助和支持，「這會是瑩穎要做的，並且，這將是對她生命最恰當的紀念。」

紀念章瑩穎的石碑。（AFP）

目前獲489人支持 近5.8萬美元籌款

在「瑩穎基金」成立會上，章瑩穎的男友侯霄霖作出書面發言，由章瑩穎弟弟章新陽代讀。他表示，希望章瑩穎帶來的影響持續下去，也希望其他的留學生和家庭遇到類似困境的時候，至少在經濟上可以獲得一些支持和幫助，不會再像章家人剛到美國時一樣手足無措，而他們並不會從「瑩穎基金」中獲取任何經濟上的收入。

他又指，最大的願望永遠都是找到章瑩穎並帶她回家。「儘管面臨種種困難，儘管可能性微乎其微，但我們仍會繼續嘗試各種方法，不會放棄任何可能。我仍然相信，總有一天，我們會找到她。」

「瑩穎基金」網頁顯示，截至香港時間20日上午11時，基金已獲得489人支持，共58457美元（約46萬港元）籌款。據悉，章瑩穎家屬率先捐助3萬美金（約23.5萬港元）。