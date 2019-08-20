內地官媒招標Twitter推廣項目曝光：斥資125萬　增加58萬粉絲

內地官媒日益重視網絡宣傳，不僅在內地社交媒體，如微博、微信上開設賬號，在境外社交媒體，如Twitter、Facebook等遭內地封鎖的網站上亦開設賬號，「講好中國故事」。 中國政府採購網顯示，日前，中新社以國家財政資金採購Twitter推廣項目，希望藉此增加58萬粉絲，而一家名為「一網互通（北京）科技有限公司」的企業以近125萬元（人民幣，下同）中標。

中國新聞社，英文名為「China News Service」，簡稱「CNS」，是中國內地僅有的兩家通訊社之一，直屬於中共中央統戰部。目前，中新社在Twitter上有兩個賬號，分別為中文賬號「中國新聞社」以及英文賬號「China News 中國新聞網」，前者註冊於2013年，目前有43萬粉絲，後者註冊於2011年，目前有59.2萬粉絲。

中國政府採購網日前在其網站上公佈了《中國新聞社中新社、中新網Twitter帳號推廣政府採購項目中標公告》，並附上了《中國新聞社中新社、中新網Twitter帳號 推廣政府採購項目 招標文件》以及《中標公告》文件。

香港01記者翻閲公告得知，該公告發佈於8月16日，而根據《招標文件》中《採購需求》章節介紹，其需求內容為「Twitter粉絲頁面粉絲增長推廣項目」。《招標文件》指，要在全球範圍內進行推廣，重點是華人較多的國家及關注中國發展的英語國家和地區，而Twitter增粉量要求為58萬，「營銷推廣時間安排為2019年合同簽署日起至2020年2月29日止」，該項目資金來源為財政資金。

《招標文件》還表示，投標人應「針對本項目需求配備經驗豐富的專業優化師，必須具備豐富的海外Twitter平台廣告投放經驗，熟悉海外廣告投放的規律和投放方法」。

中新社Twitter賬號。（網站截圖）

而《中標公告》則顯示，「一網互通（北京）科技有限公司」中標，中標金額1248800元，合同履行期為2019年08月16日-2019年09月15日。

據內地徵信網站《天眼查》顯示，一網互通（北京）科技有限公司成立於2017年，註冊資本1162.791萬人民幣。

中新網Twitter賬號。（網站截圖）

不過，雖然中新社大力推廣，但社交網站Twitter和Facebook在19日宣佈，關閉多個來自中國內地的帳戶，稱有關帳戶獲官方支持，針對本港近日的示威活動散播不實言論。Twitter還宣佈，將不再接受國家資助的媒體廣告。

中國外交部20日被問及對此事件時表示，不瞭解事件的具體情況，但14億中國人有權利表達自己的觀點和看法。

據紐約時報報道，Twitter已經表示，在禁止中國國有媒體進行推文推廣的禁令生效之前，將給國有媒體一個月的時間離開其廣告平台。

與Twitter不同，Facebook表示不會禁止中國國有媒體的廣告。該公司表示，將「繼續研究我們同國有媒體相關的政策」，並將密切審查在該公司發布的廣告，以便確定它們是否違反了公司政策。據《紐約時報》報道，通過其官方媒體機構，中國政府一直是Facebook廣告的大買家。