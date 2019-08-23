【網速大過天】推5G暗降4G速度？　工信部闢謠：無要求運營商降速

內地網上近日有傳言稱，按有關部門要求，運營商為了推廣5G，正在暗中降低4G網絡的速度。據內媒《經濟日報》報道，三大運營商均已否認降速，並認為網民感到網速降低，可能與區域內基站信號穩定有關。 此外，工信部也在周四（22日）回應稱，工信部之前從未、將來也不會要求相關運營商降低或限制4G網絡速率。 但《南方都市報》報道稱，有運營商內部人士透露，三大運營商在部分地區降低4G網絡是「確有其事」，與推廣5G無關，而是為了推廣即將面世的「達量不限速」套餐。

「內部員工關於4G網速慢的應對話術」截圖在微信群組廣傳。（網上圖片）

近期有不少網民反映4G網速大幅降低，有人稱「有些時候，手機4G網絡等於3G，甚至2G網絡了，而且是近兩個月的事」。而據微博帳號「四川日報」發起的一項投票，參與投票的一萬名網民中，近7成人認為感受到了4G降速。

與此同時，開始有傳言稱運營商為了推廣5G，正在暗中降低4G網絡的速度。其中有一張「內部員工關於4G網速慢的應對話術」截圖在微信群組廣傳，圖片上的字句顯示，「8月10日起，4G用戶默認下載速率調整至100Mbps，上載速率75Mbps，但該數字不對客戶宣布，如遇客戶諮詢仍按調整前速率告知。」

包括中國移動在內的內地三大運營商都否認對4G網絡進行降速。（資料圖片/視覺中國）

內地三大運營商否認降速

對此，中國電信的客服表示，並未因為推行5G而對4G網絡進行降速，強調華為、中興等品牌5G手機的上市並不意味著運營商5G網絡的全面開通。中國電信還補充說，4G網速在體驗感上的降低，可能與區域內基站信號穩定性有關，或是「達量限速」套餐流量使用達到了限速閾值。

中國聯通方面，客服亦稱「沒有降速」。此外，中國聯通研究院院長張雲勇表示，不會降低4G網絡速度，反而會提速。中國移動客服也表示，「推出5G（的同時）是沒有降速4G的。」

工信部表示，5G網絡建設發展剛剛起步，建成覆蓋全國的5G網絡還需要數年時間。（資料圖片/視覺中國）

工信部：不會要求運營商降低4G網速

就相關問題，工信部新聞發言人、信息通信發展司司長聞庫回應稱，工信部之前從未、將來也不會要求相關運營商降低或限制4G網絡速率。聞庫強調，5G網絡建設發展剛剛起步，建成覆蓋全國的5G網絡還需要數年時間，4G作為移動通信網絡的重要組成將與5G網絡長期並存，不存在建了5G就拆除4G或限制4G速率的必要性。

此外，工信部周四約談3間基礎運營商，並稱將加大監管力度，繼續做好4G網絡維護和改造，保障用戶合法權益。

（綜合報道）