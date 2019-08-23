【逃犯條例】香港旅業陷「寒冬」　澳門或成受益者

香港反對修訂《逃犯條例》風波引發持續兩個多月的示威浪潮，旅遊業界立法會議員姚思榮接受內地傳媒訪問時形容，目前香港的酒店業正受影響而經歷一場「寒冬」，部分酒店房間價格下調近半，更不諱言未來或會裁員。 但鄰近的澳門，據澳門特區政府統計暨普查局最新公布的數據，7月入境旅客較去年同期增長16.3%，達353萬人次，其中來自內地的旅客約257萬人次，同期增長18.5%。 從兩地的情況來看，似乎澳門旅遊業或是香港反修例風波的意外受益者。

香港入境旅客人數減少，酒店的入住率及整體收入亦隨之下降。（視覺中國）

據中新社報道，記者走訪位於港島區的華美達海景酒店，職員表示即場入住標準房的價格為500元（港元．下同）一晚，而臨近街區的華麗都會酒店，即場入住的價格亦差不多，約460元一晚。報道又指，經網上預訂的酒店房價更低，多間在港島或九龍區的酒店，最低入住價格均在200元至400元一晚之間。

姚思榮指，隨著示威活動持續，香港入境旅客人數從6月份的增長轉為7月的下跌，7月份酒店入住率較去年同期下跌約5%，酒店整體收入下跌約10%。8月份頭兩星期，入境旅客人數下跌30%，第三個星期更進一步下跌40%，酒店入住率和收入的跌幅十分明顯。

此外，香港酒店及餐飲從業員協會秘書長葉柳青亦在受訪時指，自從示威者開始將目標轉向機場，酒店業界開始普遍擔心客源流失。現時香港酒店如果有60%的入住率已經算不錯，個別酒店甚至入住率不足30%，房價下調兩成至三成相當普遍。

澳門旅遊業持續升温。（視覺中國）

香港旅遊業陷入「寒冬」，澳門旅遊業卻持續升温。數據顯示，澳門入境旅客明顯增加，7月份入境的不過夜旅客超過181萬人次，同期大幅增長29.9%；過夜旅客為171萬人次，同期增長4.7%。值得一提是，按客源地計算，7月份來自內地的訪澳旅客約257萬人次，同期增長18.5%，來自韓國及台灣旅客的則只有5.5萬人次和9.7萬人次，分別同期減少6.9%及5.1%。

（中新社）