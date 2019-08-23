【國慶70周年】《平語近人》登陸YouTube　中國全球播主旋律節目

據《新華社》報道，為慶祝國慶70周年，在國務院新聞辦公室指導下，國家廣播電視總局聯同國際傳媒機構周五（23日）在北京共同啟動「視聽中國 全球播映」活動。即日起至10月，中國會在全球50多個國家的60多間境外主流媒體及網絡平台，播出70多部中國「優秀電視節目」。

報道指，播出的節目包括有《平語近人》、《輝煌中國》等紀錄片，其是「展示習近平總書記大國領袖風範和治國理政新理念新思想新戰略、全面反映黨的十八大以來中國經濟社會發展取得巨大成就」；有電視劇《雞毛飛上天》、紀錄片《超級工程》、電影《十八洞村》等，意謂「展示新中國70年輝煌成就、改革歷程」；亦有「展示當代中國百姓現實生活」的電視劇《歡樂頌》及《小別離》、紀錄片《中國人的活法》等，以及「展示中國優秀動畫藝術」的動畫片《熊貓與小鼴鼠》、《棉花糖和雲朵媽媽》等。

即日起至10月，中國會在全球50多個國家的60多間境外主流媒體及網絡平台，播出70多部中國「優秀電視節目」。（網上圖片）

報道提到，據不完全統計，播出平台包括有緬甸國家電視台、老撾國家電視台、柬埔寨國家電視台、蒙古國家電視台、波蘭福庫斯電視台、匈牙利ATV電視台、古巴國家電視台、美國的探索頻道（Discovery Channel）、城市衛視（Citi TV），甚至有YouTube等。

中國國家廣播電視總局局長聶辰席表示，今天的中國與世界命運與共，國際社會對新時代的中國充滿新期待，舉辦「視聽中國 全球播映」活動，目的是「講好中國共產黨治國理政的故事、中國人民奮鬥圓夢的故事、中國堅持和平發展合作共贏的故事」，以讓世界更好地了解中國，同時亦契合當下國際社會渴望了解中國的迫切需求。

（新華社）