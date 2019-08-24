【逃犯條例】香港民研辦青年會議　盼找風波成因及出路

香港民意研究所正著手撰寫民情報告，研究反對修訂《逃犯條例》運動，今日（24日）召集約80名年輕人，最小14歲，分享對反修例的看法。 民主黨立法會議員鄺俊宇認為年輕人非常清楚自己在做何事，在社運新模式下，透過網上討論區決策，是「羅馬議政2.0進階版」；港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌分析，全面管治權的說法出現，加上林鄭上台，建制派只是「撳掣」機器，又提及「林鄭、建制派和中聯辦三者關係唔係我哋想像中咁friend（友好）。」

青年慎思會議邀請約80名年齡介乎14至30歲的年輕人參與全體會議和分組討論。(彭毅詩攝)

青年慎思會議由公民實踐培育基金委託，是反《逃犯條例》民情報告研究其中一個項目，會議由早上10時舉行至下午3時半，邀請約80名年齡介乎14至30歲的年輕人參與全體會議和分組討論，民主黨立法會議員鄺俊宇和港大政治與公共行政學系榮譽講師袁彌昌任嘉賓。

在早上的全體會議上，香港民意研究所主席及行政總裁鍾庭耀指，希望會議幫助社會外，亦可讓官方收集意見的方式借鏡。他形容可能有「藍絲」或「黃絲」參與會議，反映會議的代表性，他希望會議後可以看修例風波的成因和如何走下去，他重申會議是「和理非非」。

袁彌昌形容，警方棄守立法會、中聯辦不設防、警察做卧底扮示威者等扭曲甚或「拿渣」的手段出現，反映政府內部收風人已對特首林鄭月娥完全失去信心。

他又分析，全面管治權的說法出現，加上林鄭上台，建制派只是「撳掣」機器，平時不會提出太大意見，他又提及林鄭個人對建制派的觀感也不太好，「林鄭、建制派和中聯辦三者關係唔係我哋想像中咁friend（友好）。」

鄺俊宇提出，將修例風波簡單消化成青年問題是非常淺白的見解，他認為年輕人非常清楚自己在做何事，在社運新模式下，他們透過網上討論區決策，他笑言是「羅馬議政2.0進階版」，又舉例昨天的香港之路人鏈活動亦在網上討論區號召下成事，他認為值得研究年輕人在運動中具機動力的原因。