再提「希望下世做個好女人」　馬雲：男人離開女人「啥都不是」

被內地網民親切稱呼為「馬爸爸」的阿里巴巴主席馬雲原來一直想做「馬媽媽」？ 經常語出驚人的馬雲，今日（28日）在第三屆全球女性創業者大會上演講時再一次提到，自己希望下輩子能夠做一個好女人。他還說，「男人不管多厲害，離開了女人，啥都不是」。 據悉，下月10日，馬雲將要卸任阿里巴巴董事局主席，因此這場演講也被視為其卸任前最重要的演講之一。馬雲當日稱，不當董事長，不等於不創業和退休，「阿里巴巴是我夢想中的一個而已，我還很年輕」。

2019全球女性創業大會28日在杭州舉行。（網絡圖片）

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馬雲：未來婚姻決定權在於女性

在上一屆女性創業者大會，馬雲表示自己希望下輩子能夠做個女人，養一堆孩子，結果一石激起千層浪。馬雲當日演講時重提舊事，又自嘲稱，他看到有網民說，「馬雲，像你長成這個樣子，能不能找到男朋友都是個問題，還要生一堆孩子」，但對此表示欣賞。

馬雲指，淘寶數據顯示，如今男生用的「粉底遮瑕膏」、「睫毛膏」購買量比過去翻了一倍，所以男人們如果不努力的讓自己更美好、讓自己更有教養、更有休養，很難入女人的法眼，未來能不能「嫁得出去」都是個問題。他還說，「未來的世界，婚姻的決定權在於女性，不在於男性。」

在演講中，馬雲又花了很大篇幅談到，女性在創業的道路上扮演至關重要的角色。他還重點強調，如果女性的比例太少，阿里巴巴不會成功，「是女性帶給了阿里巴巴成功的機會，是女性的信任，讓阿里與眾不同。」

馬雲在全球女性創業大會上演講。（網絡圖片）

馬雲：女性還款最快，誠信率更好

馬雲稱，他堅信只有愛家的女人，沒有敗家的女人。「淘寶上近一半的男裝甚至超過一半的男裝是女性買的，超過60%以上的油鹽醬醋是女性買的，給孩子買生活和學習用品的70%、80%以上都是女性。」

他還說，女性還款最快，誠信率更好，而且對錢，對花唄（支付寶平台的信貸產品）使用的規劃度遠遠超過男性。「女性貸款，我們網商銀行中，女性貸款還款的速度和誠信率要比男生高27%，所以我覺得這世界有女性多麼美好。」

馬雲：男人離開女人啥都不是

馬雲還稱，把事情要做到，一般來說靠男性，但是把事情要做好，一定得靠女性，但是要把事情做妙，那得男女一起幹。「我們希望這個世界男性和女性能夠平衡，我們希望這個世界更加美好，所以姑娘們，我認為你們代表著這個世界上的美好，代表這個世界的和平。你們給世界帶來最美好的東西，就是堅持做自己，你們是最獨特的，男人不管多厲害，離開了你們，他們啥都不是。」

馬雲最後說，希望自己下輩子能夠做一個好女人，給世界帶來更多的美好。

馬雲鼓勵員工多生孩子和學會生活。（VCG）

據悉，馬雲經常在公眾演講中「爆金句」，他此前在5月出席員工集體婚禮時，為了鼓勵員工多生孩子，他說希望員工不但工作上強調「996」的精神，生活上亦要「669」，即6天6次還要「久」。馬雲更稱，婚姻不是為了積累財富，不是為了買樓，不是為了買車，而是一起生孩子。

（綜合報道）