國家衛健委：中國60歲以上人口近2.5億　超4千萬失能　護理需求大

國家衛生健康委（衛健委）醫政醫管局副局長焦雅輝周二（27日）在新聞發布會上稱，目前中國60歲及以上人口數近2.5億，失能（生活或社交能力喪失）老年人超過4000萬，老齡化形勢嚴峻，老人護理需求巨大。 上海市衛生健康委副主任秦淨則說，上海是全國最早進入人口老齡化的城市之一，預計到2020年，該市60歲以上戶籍老年人口將達530餘萬人，老齡化程度達到36%。

衛健委指出，目前中國60歲及以上人口數近2.5億，失能老年人超過4000萬，老齡化形勢嚴峻，老人護理需求巨大。（資料圖片）

國家統計局日前發布報告指，在2000年，中國65歲及以上人口比重達到7.0%，0至14歲人口比重為22.9%，老年型年齡結構初步形成，中國開始步入老齡化社會。2018年，中國65歲及以上人口比重達到11.9%，0-14歲人口占比降至16.9%，人口老齡化程度持續加深。

焦雅輝表示，中國現已進入老齡社會，但國內尚未結合老年人生活能力和疾病健康狀況進行失能老年人護理需求分級評估標準，同時，目前為失能老年人提供護理服務的從業人員數量不足，缺乏規範培訓。

為此，衛健委近日同財政部、人社部、市監總局、銀監會、國家中醫藥管理局等相關部門印發《關於開展老年護理需求評估和規範服務工作的通知》和《關於加強醫療護理員培訓和規範管理有關工作的通知》。

焦雅輝表示，未來將進一步加大老年護理工作力度，出台加強老年護理工作的指導性文件和技術性文件，增加老年護理服務供給，規範老年護理服務行為；總結「互聯網+護理服務」試點工作經驗，逐步擴大試點範圍；積極發展社區和居家護理服務，通過家庭病床、簽約服務等形式，為失能、高齡或行動不便的老人提供適宜的上門醫療護理服務。

（經濟參考報）