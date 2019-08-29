【國慶70周年】文旅部：愛國港澳台人士將參與國慶文藝晚會演出

國務院新聞辦公室周四（29日）上午舉行「慶祝中華人民共和國成立70周年活動有關情況」記者會，官方宣布舉辦多項活動慶祝國慶，除了會舉行備受矚目的盛大閲兵式外，在北京人民大會堂還會舉辦大型文藝晚會。

文旅部副部長李群29日在記者會上介紹國慶文藝晚會相關事宜。（VCG）

國家文化和旅遊部副部長李群在會上表示，文藝晚會匯聚全國優秀老中青藝術家。「按照慣例，來自港澳和台灣地區，熱愛祖國、維護一國兩制和祖國和平統一的藝術家們，他們將與內地藝術家共同演繹一台高水平的文藝晚會」。

李群說，文藝晚會具有音樂、舞蹈、史詩的藝術特色，內容豐富多彩，會演繹經典節目和新創體現新時代的作品。

光頭示沙劉SIR據報已獲邀赴京參加國慶慶典相關活動。(資料圖片)

另據內地《環球時報》報道，香港警隊已經收到邀請，部分警員將在「十一」期間，前往北京參加國慶慶典相關活動，包括近日處理「暴亂」事件中負傷的警員。

報道又指，赴京參加國慶慶典相關活動的警員，人數大約為10人，包括在7月30日晚上，在葵涌警署外多次舉起雷明登霰彈槍的姓劉「光頭士沙」，而環球時報則稱呼他為「光頭警長」劉SIR。

（綜合報道）