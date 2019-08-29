【深圳塌樓】中介高價放盤稱馬上拆遷　羅湖官方：暫無計劃

深圳羅湖區南湖街道和平新居一幢6層的居民樓周三（28日）突然傾斜。事後隨即有房地產中介在網上以「馬上拆遷」為名，漲價放售附近住宅。 不過，據內媒引述羅湖區多個政府部門表示，和平新居附近暫無拆遷計劃，也不屬於更新項目。

有房產中介身掛宣傳牌，收購同區域二手單位。（網上圖片）

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羅湖塌樓事件在內地網絡引起不少關注。事後有內地傳媒報道指，有房產中介身掛宣傳牌，收購同區域二手單位，部分房屋的掛牌價也出現上漲。

而在一些網絡售樓平台上，和平新居附近的不少房屋都加上「拆遷已動工」、「拆遷物業」、「房子倒了，坐等拆遷」等標籤。有地產中介公開表示，雖然涉事樓房之前無拆遷計劃，但如今有大樓塌掉，馬上就可以拆遷，購買後瞬間就可以「變成拆遷戶」，更有業主提出漲價，之前標價370萬（人民幣，下同）的房屋，現在叫價450萬。

「拆遷概念」和平新居附近的不少房屋都加上「拆遷已動工」、「拆遷物業」、「房子倒了，坐等拆遷」等標籤。（網上圖片）

但是，據內媒《中新經緯》引述羅湖區城市更新和土地整備局工作人員表示，和平新居附近沒有拆遷計劃，不屬於更新項目。羅湖區住建局則稱，沒有聽到相關的消息，一切以宣傳部門的口徑為準。羅湖區南湖街道辦事處的工作人員亦表示，目前沒有這方面的進一步消息。